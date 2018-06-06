畢業季來臨 新鮮人小心「失業型情緒障礙」

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畢業季即將來臨，行政院主計處統計去年六月的失業率以20至24歲的12.38％最高，居年齡分組之冠，大學新鮮人每7至8人中就有一個人失業。精神科醫師，臨床發現，許多應屆畢業生因為對未來茫然與親友過度關心，造成龐大壓力而導致情緒障礙，近期求診患者增加二成，有些甚至出現合併其他精神症狀。

一名22歲的黃姓女大生，大學畢業準備求職，過去只知道埋頭讀書的她，根本不知道畢業後可以做什麼，加上親友過度的關切讓她感到無法喘氣，最近開始食不下嚥、睡不安心，情緒持續低迷的她，偶然一次在使用美工刀時劃傷手指，突然感到壓力被瞬間釋放，之後只要面臨壓力，便用刀片在手臂上劃上傷口。後經家人帶到精神科求診，診斷是「失業型情緒障礙」引發的焦慮症狀合併非自殺式自傷疾患。

開業醫師楊聰財表示，個案在人際及其他身心社會功能上遭遇重大壓力與障礙，引發焦慮的症狀，會重覆藉由自我傷害身體，抒發心中負面的感受及解除所承受的壓力。

楊聰財表示，這種合併引發的進階症狀，好發於對壓力承受較弱、敏感，加上情緒復原較為緩慢的族群，當感受到壓力時，就會用自認為有效的壓力釋放方式，如燙菸疤、用刀片劃手腕等，重複行為反而會讓患者陷入一種惡性循環。

楊聰財提醒，父母與其過度關心，不如與孩子溝通，一起找到就業方向，同時也應多瞭解彼此生活近況，如有睡眠障礙或是情緒不穩定，應儘速就醫，以免衍生其他精神症狀。

(中時 )

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