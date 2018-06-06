「牛奶針」速效麻醉超好用？專家：過量恐致死

2018年06月06日 14:32 中時 鄭郁蓁

坊間診所近年流行「舒眠健檢」，做醫美、健檢，可速效麻醉，又沒有一般麻醉後遺症的藥品「丙泊酚（Propofol）」俗稱牛奶針，成為麻醉新寵。但根據食藥署最新統計，過去3年以來，全台醫療機構調劑總使用量一口氣多了超過163公斤；醫師提醒，曾有心衰竭、心肌梗塞者使用應注意致命風險。

丙泊酚俗稱「牛奶針」，常出現在社會新聞中，因為流行樂天王麥可傑克森就是長期施打助眠而致命，在國內過去更是常奪命的藥物濫用「毒針」之一。食藥署管制藥品組長蔡文瑛說，坊間常見的舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等的舒眠一詞，使用的藥品其實就是丙泊酚（Propofol）。

蔡文瑛表示，丙泊酚是具醫療用途的麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於使用人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，因為外觀呈現乳白色，才被稱為「牛奶針」。

因丙泊酚常遭濫用奪命，食藥署104年起列為第四級管制藥品及第四級毒品。依食藥署統計，自列管以來，全國使用丙泊酚的機構家數由104年的1149家增至106年的1746家（約1.5倍），其中又以診所增幅最大，由104年的703家增至106年的1122家（約1.6倍）診所家數則以牙醫診所增幅最大。

此外，全台醫療機構調劑總使用量也是一路由104年的逾341公斤增加至105年的逾486公斤、106年的逾507公斤。

童綜合醫院醫療副院長廖文進說，因為其用法簡單，只要單一藥物就可以讓人睡得很沈，且醒來後不會出現宿醉等不適感覺。

「但不是睡一覺就好，它本身是有危險性的」，廖文進提醒，有心血管疾病、上了年紀者，使用須留心，因丙泊酚會讓血壓往下掉、心臟收縮力道減弱，尤其曾心衰竭、心肌梗塞的民眾，必須謹慎。

他強調，民眾若在診所醫美或健檢想用這種舒眠方式，務必要找能維持呼吸道暢通，有人工換氣、充分供氧及其他復甦設施可供使用的診所才安全。

(中時 )