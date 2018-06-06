北農因洋酒遭搜索 農委會：有無符合公司治理 北市府思考看看

2018年06月06日 14:42 中時 曾薏蘋

北農總經理吳音寧爭議不斷，吳音寧被質疑用公費60萬送酒，北市府5日派政風處進北農查帳；陳吉仲表示，是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看。

農委會副主委陳吉仲今天受訪肯定吳音寧，並不斷點名前北農總經理韓國瑜；陳吉仲表示，「我們認為吳音寧總經理任內做的績效、改革，絕對比前任韓國瑜總經理還要好。」種種專業比較，「吳音寧做得絕對有達到我們的要求」。

陳吉仲表示，「我們會建議吳音寧把他任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，這是最直接最透明最快的。」

陳吉仲強調，「績效比他（韓）好，業務費用用得比他（韓）少」，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格，都比韓國瑜任內還高。

陳吉仲今出席民進黨中常會報告前接受媒體詢問，民進黨前立委賴坤成表示，「北農總經理本來是他，是柯文哲堅持要用吳音寧」；陳指出，各位可以回去看一年前新聞，農委會跟台北市政府合作，共推董事長及總經理，這是當初的共識。

他說，外界認為總經理是我們農委會推的或者是我們推薦的；「我們認為吳音寧總經理任內做的績效、改革，絕對比前任韓國瑜總經理還要好」，具體舉例，「績效比他好，業務費用用得比他少」，人事制度現在全面改為招考，而不是自己決定，吳音寧任內一年多，果菜市場批發價格，都比韓國瑜任內還高，除了所謂的寒害和颱風之外，種種專業比較，「當然吳音寧做得絕對有達到我們的要求」。

陳說，吳音寧只是在應付外界的質疑時反應比較慢，這個部分有很大的精進空間。

被問到北農遭搜索，陳表示，應該不是搜索，北農是一間公司，有三個監察人，農委會、台北市政府、民間團體各一，監察人本來就應該扮演監察人的角色，但是政府會同政風與其他單位配合監察人去，有無符合公司治理，台北市政府可能可以自己去思考看看，「我們會建議吳音寧把他任內的業務費用，跟前幾任總經理例如韓國瑜的業務費用攤開來，讓社會來公評，這是最直接最透明最快的。」

(中時 )