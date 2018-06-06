堅持飛行自由 美證實：2架B-52轟炸機昨巡弋南海

2018年06月06日 14:38 中時電子報 李靖棠

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，美太平洋空軍司令部（U.S. Pacific Air Forces）稍早證實，昨日（6/5）有兩架B-52B「同溫層堡壘」長程轟炸機（B-52 Stratofortress bombers），飛往日前傳出爭議南海（South China Sea）人工島嶼週邊海域巡弋，又一次讓該海域緊張局勢升溫。

美國空軍表示，「兩架B-52轟炸機從印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）出發，屬於日常飛行任務，也符合美國自由航行與飛行的戰略方針。繞行後，轟炸機即返回基地。」對於此次飛行，美軍更輕描淡寫地表示，這僅僅只是一次訓練任務，為了測試B-52轟炸機的飛航能力。

打從大陸官方「控訴」美國海軍兩艘驅逐艦擅闖西沙群島後，美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）在2號「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）演說中，再次強調美方的「自由航行與飛行」權利，並大肆批評中國大陸在南海島嶼的軍事化行為，讓本已風平浪靜的南海海域，再次掀起不安的波瀾。

美軍B-52H型轟炸機展現其驚人攜彈量。（圖/美國空軍）

老當益壯的B-52轟炸機，1952年首次試飛、3年後正式投入服役，雖說本意是用於震懾蘇聯（USSR），但B-52轟炸機真正起到關鍵作用，則是從越南戰爭（Vietnam War）開始。派出大批的B-52轟炸北越，但在越共擁有米格21戰機（MiG-21）與蘇製的SA-2防空飛彈後，也讓美方吃了不少虧。

美軍B-52轟炸機駕駛艙內部儀表板。（圖/美國空軍）

不過，越戰期間前往北越的B-52轟炸機，多以台中清泉崗機場作為中繼補給基地。之後B-52也先後在波斯灣戰爭（Gulf War）和科索沃內戰（Kosovo War）中立下不少功勞，重創海珊（Saddam Hussein）的部隊，讓他不得不宣布投降。從出廠到1962年全面停產，波音共生產了744架B-52轟炸機，也因為不同時期的改裝，讓B-52擁有不少型號，最新的一批是H型，共有96架，主要更新了一顆更省油且馬力更強的發動機。

每架B-52H轟炸機擁有8具引擎，最大航程可達16,232公里、機上所需人員為5名（包含正副機師、雷達導航員、領航員與電子作戰官各一人）。機上裝有一門20公釐M-61「火神」六管機炮，受惠於最大裝載重量可達12公噸，讓B-52所能掛載的飛彈和炸彈數量相當驚人，它亦可掛載B-61自由落體式等多款核彈。

(中時電子報)