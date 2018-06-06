醉漢偷噴漆 整條馬路都是我的塗鴉牆

54歲廖男酒後拿起路旁花店的噴漆罐對著路旁停放車輛恣意塗鴨，不但花店員工看了傻眼，警察獲報到場也想當驚訝。（馮惠宜翻攝）

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54歲廖男酒後拿起路旁花店的噴漆罐對著路旁停放車輛恣意塗鴨，不但花店員工看了傻眼，警察獲報到場也想當驚訝。（馮惠宜翻攝）
54歲廖男酒後拿起路旁花店的噴漆罐對著路旁停放車輛恣意塗鴨，不但花店員工看了傻眼，警察獲報到場也想當驚訝。（馮惠宜翻攝）

台中市1名54歲廖姓男子日前酒後畫興大起，隨手拿起路旁花店的噴漆罐，對著路旁停放車輛恣意塗鴉，他即踩著醉八仙的腳步揚長而去，讓追出查看的花店店員看傻了眼，連忙報警求助。警方調閱監視器，2個小時後發現在路旁閒晃的廖男，他坦承竊取噴漆罐，還大言不慚說「我喝醉了！」警方最後以竊盜罪嫌將廖姓男子函送偵辦。

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、警員林冠佑日前深夜巡邏時接獲民眾報案有男子亂噴漆，警方獲報趕往現場察看，見到被紅漆塗裝後的車輛也傻住，花店店員向警方表示，有名身穿黃色短袖POLO衫、短褲、手提黑包的男子，適才突拿走店裡的紅色噴漆罐，他追出查看時，發現男子竟手持噴漆對路旁車輛噴灑，他一邊報警一邊跟追男子一小段路才返回。

警方透過店員提供監視器畫面及男子衣著特徵，立即著手調閱監視器，掌握男子離開路線，並在民眾協助下，2個小時後在距離案發地點800公尺的干城跳蚤市場附近尋獲廖姓男子，將其帶返派出所說明。

經警方調查，廖姓男子有洋洋灑灑的強盜、竊盜、侵占、毀損等前科，目前以打臨工維生，對於自己荒腔走板的行為，廖男則向警方表示「我喝醉了」，廖姓男子供稱不認識店家及車主也沒有過節，真的是因為酒後不知道自己在做甚麼，因受害車主均表示不願追究，警方最後以竊盜罪嫌將廖姓男子函送偵辦。

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(中時 )

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