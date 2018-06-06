彭佳慧沒和離婚尪分居 許常德「關係更親密真實」

許常德讚許彭佳慧的離婚聲明。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
許常德發文。（圖／取自許常德的地下手記臉書）

45歲鐵肺歌后彭佳慧今(6日)發聲明認了和結婚12年的老公王丕仁3月簽字離婚，但兩人仍為了孩子同住一屋簷下，對此，音樂人許常德稍早發文祝福彭佳慧，指她與前夫現在沒有法律身分的牽絆，卻是真正的「生活在一起」，享有更親密、真實的關係，並祝福她倆早日開啟第二人生。

彭佳慧近日被《周刊王》直擊和一名嫩男在街頭激吻，使年初婚變傳聞再起，彭佳慧今上午則PO出親筆信，鬆口兩人在今年3月簽字離婚，但因珍惜彼此共有的這個家，也想一起扶養孩子長大，所以仍住在一起，只是睡在不同房間，「我們很明白，不會有愛情的成份。我們沒有人要搬離這個家。」

對此，許常德稍早發文讚許彭佳慧這番離婚聲明十分有風度，「這時的他們比上個階段的關係更親密與真實，因為他們現在只享有，不擁有，沒有了介入的習慣，反而找到尊重的溫柔，這才是家真正的品質」，享受真正生活在一起的家人關係，網友則回應：「今天看到彭佳慧的離婚聲明就感覺終於出現一個好的範本了的感覺。我們台灣其實真的需要更多分手的範本，最近情殺真的太多了...」、「成全也是愛，離婚夫妻可以一起照顧小孩，沒有撕破臉，這是雙方的氣度和成全，真的是典範」。

(中時電子報)

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