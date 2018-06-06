冀台青年演武交流高雄站 河北武術隊獲滿堂采

2018年06月06日 16:27 中時 曹明正

冀台青年演武交流會高雄站，河北省武術隊選手巨文馨、鄭好男表演雙人太極拳。(曹明正攝)

冀台青年演武交流會5日在高雄登場。(曹明正攝)

大陸河北省武術隊20餘人受邀來台舉辦冀台青年演武交流會，5日高雄首站在漢來飯店登場，陣中擁有郭夢嬌、巨文馨、栗志峰、鄭好男等多位亞洲、世界冠軍，表演太極拳、劍術、刀術等，獲得滿堂采。

河北省武術隊受中華洪門武術聯盟邀請來台，3日抵達台灣為期7天6夜，除了5日在高雄，6日、8日則分別在彰化、宜蘭舉行演武交流會。

河北是武術大省，全大陸整理挖掘的138種拳種，發源於河北的就多達78種，太極宗師楊露禪、武術大家孫祿堂、八卦掌祖師董海川都是系出河北，此次河北省武術隊來台，也都是一時之選。

剛在山西落幕的大陸全國武術套路錦標賽同時選拔亞運代表，河北省郭夢嬌拿下劍術、槍術雙料第一，她也是2016年第9屆亞洲武術錦標賽冠軍。獲得太極劍第一的巨文馨則是2016年第2屆世界太極拳錦標賽冠軍，2人都在這次演武名單中，陣中另有第14屆世界錦標賽刀術冠軍栗志峰、2017大陸全國武術套路冠軍賽混合雙人太極拳冠軍鄭好男等人。

5日的演武交流會，河北省武術隊由巨文馨、鄭好男的雙人太極拳揭開序幕，接著有混合傳統拳、長拳，郭夢嬌帶來劍術、栗子峰則是表演雙手劍，全場毫無冷場，贏得滿堂采。

(中時 )