1顆重量1000多斤 全蔣清種出超級大南瓜

2018年06月06日 14:47 中時 沈揮勝

這1顆偏金黃色的，估計也超過1000台斤。（沈揮勝攝）

栽培成果豐碩，全蔣清露出滿足的笑容。（沈揮勝攝）

信義鄉農會企劃部主任全志堅（左）表示，全蔣清（右）參賽，農會全力支持。（沈揮勝攝）

這顆看來較小，但至少也有600多台斤。（沈揮勝攝）

全蔣清的南瓜園。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉知名高山嚮導全蔣清，去年嘗試栽植美國大南瓜，並送到新北淡水參加全國大南瓜比賽，包辦了第2、3、4名，惜以些微之差未能奪冠，但最大1顆重達834台斤，打破731斤的台灣往年最高紀錄；今年他調整栽培方式，目前全心照顧6顆，至少都達600斤，其中兩顆甚至超過1000台斤，將於23日再度參賽，很有機會一圓去年未竟的冠軍夢。

信義鄉農會企劃部主任全志堅表示，目前所知亞洲最大的南瓜為900多台斤，全蔣清所栽培的這兩顆，認證後可望打破亞洲紀錄。有鑑於去年搬運這些南瓜到北部參賽時，運輸及保護工作大費周章，今年信義鄉農會梅子夢工廠，將延續去年作法，全力支援、協助其運輸及保護、照顧成本，幫他作後盾。

全志堅表示，全蔣清栽培這幾顆南瓜，「全」家、「全」心、「全」力投入。年初播種、三月疏果保留6顆，搭棚、吹電扇調節空氣與溫溼度，付出很多，其辛勤與甜美，只有當事人才能深刻感受。

(中時 )