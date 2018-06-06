1顆重量1000多斤 全蔣清種出超級大南瓜

信義鄉知名高山嚮導全蔣清，今年栽培出6顆超級大南瓜，其中兩顆目前重量估計已超過1000台斤。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
這1顆偏金黃色的，估計也超過1000台斤。（沈揮勝攝）
栽培成果豐碩，全蔣清露出滿足的笑容。（沈揮勝攝）
信義鄉農會企劃部主任全志堅（左）表示，全蔣清（右）參賽，農會全力支持。（沈揮勝攝）
這顆看來較小，但至少也有600多台斤。（沈揮勝攝）
全蔣清的南瓜園。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉知名高山嚮導全蔣清，去年嘗試栽植美國大南瓜，並送到新北淡水參加全國大南瓜比賽，包辦了第2、3、4名，惜以些微之差未能奪冠，但最大1顆重達834台斤，打破731斤的台灣往年最高紀錄；今年他調整栽培方式，目前全心照顧6顆，至少都達600斤，其中兩顆甚至超過1000台斤，將於23日再度參賽，很有機會一圓去年未竟的冠軍夢。

信義鄉農會企劃部主任全志堅表示，目前所知亞洲最大的南瓜為900多台斤，全蔣清所栽培的這兩顆，認證後可望打破亞洲紀錄。有鑑於去年搬運這些南瓜到北部參賽時，運輸及保護工作大費周章，今年信義鄉農會梅子夢工廠，將延續去年作法，全力支援、協助其運輸及保護、照顧成本，幫他作後盾。

全志堅表示，全蔣清栽培這幾顆南瓜，「全」家、「全」心、「全」力投入。年初播種、三月疏果保留6顆，搭棚、吹電扇調節空氣與溫溼度，付出很多，其辛勤與甜美，只有當事人才能深刻感受。

(中時 )

「牛奶針」速效麻醉超好用？專家… 腸病毒個案攀升 花蓮出現首例重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。