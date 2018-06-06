川金會將在新加坡這家飯店舉辦 只能經一座橋前往

2018年06月06日 14:54 旺報 潘維庭

白宮發言人桑德斯5日在推特上發布消息，指美朝川金會將在新加坡聖淘沙島卡佩拉酒店（Capella Hotel）舉行。陸媒分析，聖淘沙是位於新加坡本島南端的一個小島，是一處著名的度假勝地。島上有多個高檔飯店和休閒娛樂場所，由於只有一座大橋是進入該島的途徑，維安相對容易，因此得到美國與北韓一致認可。

另外，桑德斯在4日舉行的記者會上宣布，峰會時間為當地時間12日上午9時。到目前為止，有關會議的時間和地點，均已確定。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，香格里拉飯店和卡佩拉飯店此前都曾是候選地點。白宮先遣團隊負責人、白宮副幕僚長喬哈金（Joe Hagin）上周與北韓最終敲定在卡佩拉飯店舉行會晤。消息人士稱，選擇此地的最主要原因是這裡更有利於保障領導人安全。

「聖淘沙」在馬來文中的含義為「和平與寧靜」。卡佩拉飯店是一所五星級飯店，內有百餘間豪華客房和套房，先前並沒有重大國際政治活動在此舉行的先例。

新加坡政府5日援引《公共秩序法》，在川金會舉行期間，把聖淘沙島部分地區列為「特別活動區」：聖淘沙島將於本月10日至14日間舉行特別活動。活動期間，政府將對島上及附近水域採取更加嚴格的維安措施。

(旺報 )