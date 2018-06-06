川金會將在新加坡這家飯店舉辦 只能經一座橋前往

友善列印
旺報

白宮發言人桑德斯5日在推特上發布消息，指美朝川金會將在新加坡聖淘沙島卡佩拉酒店（Capella Hotel）舉行。陸媒分析，聖淘沙是位於新加坡本島南端的一個小島，是一處著名的度假勝地。島上有多個高檔飯店和休閒娛樂場所，由於只有一座大橋是進入該島的途徑，維安相對容易，因此得到美國與北韓一致認可。

另外，桑德斯在4日舉行的記者會上宣布，峰會時間為當地時間12日上午9時。到目前為止，有關會議的時間和地點，均已確定。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，香格里拉飯店和卡佩拉飯店此前都曾是候選地點。白宮先遣團隊負責人、白宮副幕僚長喬哈金（Joe Hagin）上周與北韓最終敲定在卡佩拉飯店舉行會晤。消息人士稱，選擇此地的最主要原因是這裡更有利於保障領導人安全。

「聖淘沙」在馬來文中的含義為「和平與寧靜」。卡佩拉飯店是一所五星級飯店，內有百餘間豪華客房和套房，先前並沒有重大國際政治活動在此舉行的先例。

新加坡政府5日援引《公共秩序法》，在川金會舉行期間，把聖淘沙島部分地區列為「特別活動區」：聖淘沙島將於本月10日至14日間舉行特別活動。活動期間，政府將對島上及附近水域採取更加嚴格的維安措施。

(旺報 )

東京制訂嚴厲的禁煙條例

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。