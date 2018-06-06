法網》他曾被控打假球遭禁賽　如今打出黑馬傳奇

義大利男網選手切奇納托在2018法網男單8強賽擊敗前世界球王喬柯維奇，生涯首度打進四大賽4強，賽後開心慶祝。(美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

世界排名第72的義大利男網選手切奇納托（Marco Cecchinato），在2016年因為打假球遭禁賽，回到球場後他努力用成績擺脫陰霾，在今年法國網球公開賽男單8強賽以6：3、7：6（7：4）、1：6、7：6（13：11）力克前年法網球王喬柯維奇（Novak Djokovic），成為40年來第一個打進法網男單4強的義大利選手。

喬柯維奇雖然右肩有傷，仍給切奇納托很多威脅，比賽打了大約3個半小時才分出勝負，賽後切奇納托說：「或許我是在睡夢中吧！贏球的感覺很棒，能夠在法網8強賽擊敗喬柯維奇太不可思議了。」

切奇納托還說：「這是我生涯第一次打進四大賽4強，現在需要點時間休息、讓身體恢復，能夠獲勝我很開心。」

前法網球員喬柯維奇，在今年法網男單8強賽帶傷上陣，最後不敵對手，是否影響他溫布頓出賽，他並未給明確答案。(法新社)

上一個打進法網男單4強的義大利選手是1978年的巴拉薩提（Corrado Barazzutti），而今年25歲的切奇納托在法網締造黑馬奇蹟之前，4次參加四大賽都是在第一輪就出局，2018似乎是他的突破之年，4月底他在匈牙利公開賽以「幸運輸家（Lucky Loser）」之姿奪冠，接著又在法網打出生涯代表作。

但是來自義大利西西里島的切奇納托有段不太光彩的過去，兩年前他被義大利網協查到在2015年摩洛哥挑戰賽打假球，被判18個月球監，當時他世界排名143，是因為假球案被禁賽的最高排名選手。

義大利選手切奇納托走出兩年前打假球及連四次四大賽首輪出局的陰霾，在今年法網打出個人生涯代表作，首度闖進4強。(法新社)

調查指出切奇納托和另一位球員阿卡迪（Riccardo Accardi）共謀打假球，切奇納托否認，隨後禁賽時間縮減為12個月，最後由義大利奧會撤銷，切奇納托才全身而退，去年回到球場。

對於這段往事，切奇納托顯得低調不願多談，前一場比賽結束後他說：「抱歉，我不想談這件事。」

切奇納托將和目前世界排名第8的提姆（Dominic Thiem）爭奪今年法網男單決賽門票。

(中時電子報)

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