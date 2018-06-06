不當銷售瓦斯安全器材　2業者遭罰80萬

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金世紀企業社不當銷售瓦斯防震器，遭罰80萬元！公平會指出，金世紀企業社藉舉辦防災宣導活動招徠民眾，對商品價格、數量為不當誤導，再以業務員隨同民眾至住家安裝進行強力推銷，違反《公平交易法》第25條規定依同法第42條令其立即停止前述違法行為，並處80萬元罰鍰。

公平會表示，金世紀藉摸彩、贈獎活動招徠民眾踴躍參加防災說明會，但會前並未直接表明是銷售瓦斯安全器材業者，且業者在活動現場表示「今天到現場聽防災宣導的就送瓦斯防震器」、「1只瓦斯防震器7990元」、「買一送一」、「免費安裝或贈送瓦斯防震器」等話語，致使民眾誤認為填寫優待登記卡可以免費獲得瓦斯防震器。

公平會描述，當民眾讓業務員到家中安裝瓦斯防震器後，金世紀業務員才告知民眾須要付費購買，民眾因為業務員已進入家中安裝完成的氛圍下，無奈或衝動購買瓦斯防震器。故公平會決議，金世紀不當銷售瓦斯防震器，違反《公平交易法》第25條規定，處80萬元罰鍰。

此外，公平會指出，大台北區樂樂瓦斯企業社先是發送服務通知單，安檢人員又佩戴相關工作證，有意誤導民眾認為樂樂企業社是當地所屬轄區導管瓦斯公司，並假藉安全檢查行銷售瓦斯安全器材，同樣遭認定違反《公平交易法》第25條，處負責人廖君30萬元罰鍰。

(中時 )

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