名設計師上吊亡 遺留紙條「問爹地」聞者皆心碎！

2018年06月06日 15:10 中時電子報 吳品瑤

美國知名包款品牌設計師Kate Spade，昨(6/5)被發現於紐約曼哈頓公園大道的自宅臥室上吊，其管家發現此事後報警，早已回天乏術，享年55歲，消息一出震驚各界，警方初步研判為自殺，她的姐姐則表示妹妹多年來受憂鬱症所苦，然拒絕醫療協助，理由是怕外界知道她憂鬱症後，不知如何看待她那些「快樂又無憂無慮的設計」，讓人聽了相當心酸。

名設計師Kate Spade自殺身亡的消息，讓時尚界以及喜歡她設計的消費者備感憂傷，據TMZ報導，kate的屍首由管家發現，同時在現場也找到遺言紙條，其中一段寫著「Bea - I have always loved you. This is not your fault. Ask Daddy！(Bea，我永遠愛你，這不是你的錯。問爹地)」，據悉，「Bea」指的應該是她的女兒Frances Beatrix Spade，警方也在說明案情時提到紙條內容，表示Kate零零總總寫了些事情，但主要是想告訴13歲的女兒，媽媽的選擇不是她的錯，其家屬則表示kate的死亡讓他們心力交瘁，盼外界給予隱私。

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(中時電子報)