名設計師上吊亡 遺留紙條「問爹地」聞者皆心碎！

2018年06月06日 15:10 中時電子報 吳品瑤

美國知名包款品牌設計師Kate Spade,昨(6/5)被發現於紐約曼哈頓公園大道的自宅臥室上吊,其管家發現此事後報警,早已回天乏術,享年55歲,消息一出震驚各界,警方初步研判為自殺,她的姐姐則表示妹妹多年來受憂鬱症所苦,然拒絕醫療協助,理由是怕外界知道她憂鬱症後,不知如何看待她那些「快樂又無憂無慮的設計」,讓人聽了相當心酸。

名設計師Kate Spade自殺身亡的消息,讓時尚界以及喜歡她設計的消費者備感憂傷,據TMZ報導,kate的屍首由管家發現,同時在現場也找到遺言紙條,其中一段寫著「Bea - I have always loved you. This is not your fault. Ask Daddy!(Bea,我永遠愛你,這不是你的錯。問爹地)」,據悉,「Bea」指的應該是她的女兒Frances Beatrix Spade,警方也在說明案情時提到紙條內容,表示Kate零零總總寫了些事情,但主要是想告訴13歲的女兒,媽媽的選擇不是她的錯,其家屬則表示kate的死亡讓他們心力交瘁,盼外界給予隱私。

