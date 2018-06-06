北區三分子日軍射擊場靶溝遺構 善化區糖廍連灶遺構登錄歷史建築

2018年06月06日 15:38 中時 曹婷婷

可能是目前全國唯一僅存之標的，具稀少性及特殊性的善化區「糖廍連灶遺構」。(台南市文化局提供)

保存日治時期興建原貌及戰後國民政府接收後再整修與增建的樣貌的北區「三分子日軍射擊場靶溝遺構」，以及可能是目前全國唯一僅存之標的，具稀少性及特殊性的善化區「糖廍連灶遺構」，經台南市政府文化局審議結果，決議登錄為歷史建築。

北區「三分子日軍射擊場靶溝遺構」現為直轄市定遺址，因應《文化資產保存法》修法而檢討其文化資產類別，加上其延伸範圍試掘結果有新發現。該靶溝遺構保存日治時期興建原貌及戰後國民政府接收後再整修與增建的樣貌，表現了不同時代的構造與工法，可作為陸軍射擊場及眷村歷史演變之見證，並呈現該區域之歷史紋理，經決議登錄為歷史建築。

善化區的「糖廍連灶遺構」於建設公司建造集村農舍時被發現，糖廍遺構留存狀況十分完整，糖廍連灶遺構呈現了糖廍相關組成元素、製糖流程與構造，可能是目前全國唯一僅存之標的，具稀少性及特殊性，決議登錄為歷史建築。

因日前大雨積水，造成崩塌及下陷狀況，審議會也建議立即進行加固、回填，以避免造成進一步損壞。本案開發單位不僅同意協助辦理緊急加固與回填，更配合調整設計，將回填後的遺構範圍闢為社區公園予以保存，善盡企業社會責任。

另外，此次審議也同意就直轄市定古蹟「妙壽宮」與歷史建築「永康飛雁新村傳原通訊所」之本體及定著土地範圍進行調整。新化區那拔林神社雖未登錄歷史建築，但地方團體表示後續仍將進行基本修繕整理，提供在地民眾休憩空間。財團法人安平文教基金會提報之安平區故陸軍軍屬墓園雖未通過登錄歷史建築，惟目前安平第一公墓並無遷葬需求，尚無立即破壞之危險，且其所在位置俗稱湯匙山，是自荷蘭時期以來重要的歷史場域，發生過諸多歷史事件，未來將進一步研議較佳的保存方案。

安南區十二佃高厝未登錄歷史建築，然所有權人均盡力加以修繕及維護，未來將持續輔導其申請台南市歷史老屋之相關補助。

新營區原臺灣生藥株式會社宿舍雖不指定古蹟、也不登錄歷史建築，新營區公所仍將爭取相關經費，結合地方社區團體活化再利用；新營區運鹽轉運卸鹽臺決議不指定古蹟、也不登錄歷史建築，審議會建議該案可將後期增建並具危險性之RC頂棚拆除，並將卸鹽臺、鐵軌等相關構造物較完整之部份融入未來景觀規畫設計，保障四周活動民眾之安全，並可作為產業設施歷史變遷之證據。

(中時 )