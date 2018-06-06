北京說「翠玉白菜」三級品 網友：光汝窯就屌打全世界

2018年06月06日 15:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台北故宮真正的國寶汝窯，文物價值遠超過菜玉白菜。(擷取自台北故宮)

台北故宮vs.北京故宮，誰收藏的精品比較多？在北京、香港連番嗆聲，「翠玉白菜」其實是三級品後，台北故宮回應表示，搬遷來台文物的重點是質量而非數量，肉形石與翠玉白菜屬重要文物，但國內外觀光客慕名而來，其知名度與人氣無庸置疑。對此，網友也說，外行看「翠玉白菜」，內行的知道，台北故宮的書畫其實贏最多。

《香港商報》今(6)日刊出香港經貿商會會長李秀恒的文章，指稱北京故宮博物院館長單霽翔透露，故宮絕大多數文物並未南遷，南遷文物只有22%去了台灣，另外，台北故宮與北京故宮相比，北京故宮有更多的寶物，台北故宮享譽的「翠玉白菜」、「肉形石」，在北京故宮只能算得上三級品。

蘋果日報報導，台北故宮對此作出回應表示，搬遷來台文物應將重點關注質量而非數量。台北故宮的文物，早在1935年即受邀赴英國倫敦參加「中國藝術國際展覽會」，也在1961年獲邀赴美，舉行「中國古藝術品展覽會」，得到一定的肯定。至於「肉形石」與「翠玉白菜」遭北京故宮指為三級品，台北故宮強調，每件文物都歷經時代的轉變，若以當下時空來分辨好壞並不專業。

對於台北故宮與北京故宮的藏品論戰，網友們各展本事說得犀利。有人稱，「以書畫來說 台北故宮知名的有谿山行旅圖、正版富春山居圖、快雪時晴帖；北京故宮知名的有清明上河圖、洛神賦圖、中秋帖，其實各有特色」。內行的網友還拿「清明上河圖」相比，「台灣清院本內容有趣，北京則有張擇端原本。」

以台北故宮為豪的網友則稱，「說實在要是當初沒帶來台灣，我看文革也會被毀光光」、「你怎麼挖地下的東西，都不會有書畫的，不、用、妄、想」、「最愛的汝窯，屌打全世界」、「故宮三張最有名的應該是谿山行旅圖、萬壑松風圖、早春圖」。

(中時電子報)