逾300家院所與北榮雙向轉診 健保署長感動到「想哭」

2018年06月06日 15:40 中時 陳志祥

與北榮合作的社區院所分布圖。（陳志祥翻攝）

台北榮民總醫院跨縣市與300餘家社區院所攜手合作，同時結合長照機構，強化醫養雙向轉介，去年經社區醫療群上轉及回轉人次較前一年成長66％、今年前4個月再成長52％，北榮分級醫療的成效讓健保署長李伯璋感動到「很想哭」！

北榮自100年5月起配合政府推行醫療分級雙向轉診制度，積極與北投、士林、淡水、八里、蘆洲、五股、三重及新板等社區醫療群合作，建立友善雙向轉診模式，由初期45家將擴展超過300家診所。

為了轉診便利性，北榮建立「智慧轉診資訊平台」，轉介醫師可掌握病患就醫狀況，即時查詢各項檢查驗報告，目前已有283家醫療院所共享，北榮醫務企管部主任李偉強表示，只要建立完善的轉診資訊系統，民眾就醫行為改變後，雙向轉介就會一切OK。

去年衛福部推行轉診部分負擔新制，降低轉診病人的部分負擔費用，李偉強指出，民眾經由轉診到北榮，即可優先掛號並安排住院，西醫門診未經轉診需繳交部分負擔420元，轉診只繳170元，而且1個月享有4次不分科就醫減免部分負擔。

北榮的轉診病人事前由專人安排預約掛號，去年經社區醫療群上轉及回轉人次較前一年成長66％、今年前4個月較去年同期再成長52％，這段時間由全國各級醫療機構上轉北榮的門診人次成長近48％，達到1萬8777人次，成效顯著。

北榮今（6）日舉辦「榮雁領航飛，守護大健康」的分級醫療推展暨成果發表會，健保署長李伯璋說，以前看到醫療院所搶病人實在不是辦法，落實分級醫療不能淪為口號，榮總推行分級醫療的成果讓他很感動、有很想哭的感覺！希望台灣醫療生態可以大改變。

健保署台北業務組長林麗瑾表示，推出「共好合作團隊」是藉由各醫院引領醫療院所進行上、下垂直整合，配合健保電子轉診平台與雲端醫療資訊，做好雙向轉診合作，目前初步的覆蓋率4到6成。

(中時 )