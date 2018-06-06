走過四分之一世紀 橡木桶洋酒25週年慶送好禮

2018年06月06日 15:36 中時電子報 吳勝雄

全國最大、最專業的洋酒專賣代理商橡木桶洋酒，今年要滿25歲了！在這個值得慶祝的日子裡，橡木桶洋酒準備了許多好禮，除了限量聯名錢櫃12年2006單桶波本威士忌之外，本月特別與都明多威士忌原廠爭取極限量25年單一麥芽斯佩賽威士忌，特價只要12888；25週年愛我久久，蘭頌、羅斯柴爾限量頂級香檳單瓶特價2599，國際知名頂級好酒買一送一。

蘇威酒廠超新星愛倫。

此外，2018年六月份到橡木桶洋酒消費，不限紅綠標結帳金額滿3000元，即贈送限量橡木桶洋酒25週年紀念版酒桶造型彩釉陶杯一只，數量有限，更多活動詳情請見www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮感性表示，25年來，橡木桶洋酒一直秉持著客上至上的核心價值，以多年銷售經驗與信譽，為消費者把關、挑選、進口來自世界各國的頂級酒款，帶領消費者更深入了解品酒文化。其中不乏許多連年獲獎的強勢品牌，無論是自我品飲，或是收藏、增值，都是萬中選一之作。

今年，橡木桶洋酒特別與各酒廠合作，每月推出聯名限量版的酒款，供消費者收藏。六月全台首發，強勢推出的限量聯名作品，是全美第二大酒類集團Heavenhill旗下獲獎無數、以美國波本威士忌之父為名所釀造的「錢櫃12年2006單桶波本威士忌」，品項稀有，絕對是行家必收的珍品。

橡木桶洋酒25週年紀念限定酒款。

橡木桶洋酒25週年紀念限定酒款。

其他包括蘇威酒廠超新星愛倫、百年堅持純手工雲頂酒廠、凱特王妃婚禮御用英吉利威士忌、日本第一個GI法定產區清酒山形縣羽陽男山酒造等，諸多極限量的酒款，預計也將帶動整體消費成長一成以上。

橡木桶洋酒25週年，時逢端午佳節，因此今年也不例外地準備了許多國際頂級進口洋酒禮盒。橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來雖然三節送禮市場較無以往熱絡，但對洋酒商來說，仍然是十分重要的檔期。近年台灣飲酒文化越發成熟，洋酒禮盒除了送禮之外，更是在佳節獲得特殊贈品、更超值禮盒優惠的絕佳購買時機。享受美味肉粽的同時，搭配暢銷百年的勞德老爺二十五年蘇格蘭威士忌，豐醇綿密的口感，絕對會讓你愛不釋口！

六月份到橡木桶洋酒消費，金額滿3000元，即贈送限量橡木桶洋酒25週年紀念版酒桶造型彩釉陶杯。

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(中時電子報)