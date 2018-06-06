走過四分之一世紀 橡木桶洋酒25週年慶送好禮

全國最大洋酒專賣代理商橡木桶洋酒，今年滿25歲，圖為董事長陳春安（右）與總經理袁德珮。(圖/橡木桶洋酒提供，下同)

友善列印
中時電子報
吳勝雄

全國最大、最專業的洋酒專賣代理商橡木桶洋酒，今年要滿25歲了！在這個值得慶祝的日子裡，橡木桶洋酒準備了許多好禮，除了限量聯名錢櫃12年2006單桶波本威士忌之外，本月特別與都明多威士忌原廠爭取極限量25年單一麥芽斯佩賽威士忌，特價只要12888；25週年愛我久久，蘭頌、羅斯柴爾限量頂級香檳單瓶特價2599，國際知名頂級好酒買一送一。

蘇威酒廠超新星愛倫。

此外，2018年六月份到橡木桶洋酒消費，不限紅綠標結帳金額滿3000元，即贈送限量橡木桶洋酒25週年紀念版酒桶造型彩釉陶杯一只，數量有限，更多活動詳情請見www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮感性表示，25年來，橡木桶洋酒一直秉持著客上至上的核心價值，以多年銷售經驗與信譽，為消費者把關、挑選、進口來自世界各國的頂級酒款，帶領消費者更深入了解品酒文化。其中不乏許多連年獲獎的強勢品牌，無論是自我品飲，或是收藏、增值，都是萬中選一之作。

今年，橡木桶洋酒特別與各酒廠合作，每月推出聯名限量版的酒款，供消費者收藏。六月全台首發，強勢推出的限量聯名作品，是全美第二大酒類集團Heavenhill旗下獲獎無數、以美國波本威士忌之父為名所釀造的「錢櫃12年2006單桶波本威士忌」，品項稀有，絕對是行家必收的珍品。

橡木桶洋酒25週年紀念限定酒款。
橡木桶洋酒25週年紀念限定酒款。

其他包括蘇威酒廠超新星愛倫、百年堅持純手工雲頂酒廠、凱特王妃婚禮御用英吉利威士忌、日本第一個GI法定產區清酒山形縣羽陽男山酒造等，諸多極限量的酒款，預計也將帶動整體消費成長一成以上。

橡木桶洋酒25週年，時逢端午佳節，因此今年也不例外地準備了許多國際頂級進口洋酒禮盒。橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來雖然三節送禮市場較無以往熱絡，但對洋酒商來說，仍然是十分重要的檔期。近年台灣飲酒文化越發成熟，洋酒禮盒除了送禮之外，更是在佳節獲得特殊贈品、更超值禮盒優惠的絕佳購買時機。享受美味肉粽的同時，搭配暢銷百年的勞德老爺二十五年蘇格蘭威士忌，豐醇綿密的口感，絕對會讓你愛不釋口！

六月份到橡木桶洋酒消費，金額滿3000元，即贈送限量橡木桶洋酒25週年紀念版酒桶造型彩釉陶杯。

想知道最新、最多的佳節酒訊，速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入橡木桶洋酒@LINE，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

逾300家院所與北榮雙向轉診 健… 下班或外出小心！ 氣象局對17縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。