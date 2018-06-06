友善旅遊體驗 觀光局邀香港視障青年玩台灣

2018年06月06日 15:50 中時 王思慧

視障青年們認為，多重感官體驗旅遊很有趣。（觀光局提供）

交通部觀光局昨邀請來自香港的一群視障青年，到宜蘭冬山河、傳藝中心，以及最新熱門景點壯圍沙丘旅遊園區，利用無障礙計程車作為交通接駁工具，辦理「通用旅遊」踩線活動。首次到台灣的香港視障者說，「聽著」沙丘電影院播放蔡明亮導演的電影，是很有趣的經驗，期待未來還有更多特色友善小旅行，讓他們繼續呼朋引伴來台灣玩。

友善旅遊首先須克服的就是交通，過去無障礙旅遊多以身心障礙社福團體出遊為主，但在未來高齡社會裡，一家人帶著行動不便長者出來透透氣的需求將會更大；因此這次的踩線活動以無障礙計程車作為交通接駁工具，從南港轉運站共乘往羅東站，體驗大眾交通的便利，同時也節省荷包。

通用旅遊不僅重視硬體的無障礙設施，更強調平等多元服務概念，像是傳統藝術中心提供戲劇表演的口述服務，或設計可觸摸的布袋戲偶，讓視障朋友也能體驗臺灣傳統藝術之美；另外旅館則要設置無障礙客房，讓長輩和身障朋友也能夠全家出遊住宿，樂活慢活充分體驗旅遊的樂趣。

香港中文大學經濟系崔宇恆是第一次來台灣，是重度視障者，創辦香港知名視障權益團體「HK CareER」。到宜蘭最新熱門景點壯圍沙丘旅遊園區，當他跟同行的五位視障青年把腳插進沙堆裡聽解說員講解建築環境設計，更「聽著」沙丘電影院播放蔡明亮導演的電影，他們異口同聲興奮地說，讓視障朋友和眼睛不方便的老人家享受多重感官體驗，真的很有趣。

觀光局表示，高齡社會來臨，營造通用化友善旅遊環境及服務，強化旅遊便利性，鼓勵銀髮族、身心障礙者等行動不方便者及照顧者出遊，是觀光局推動台灣觀光產業發展的重要方向。推動通用化旅遊的願景就是希望透過軟硬體服務的改善和整合，讓所有的遊客都能享有不同的旅遊體驗。

(中時 )