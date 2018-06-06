不收門票！精銳邀藝術家駐村 創近半年6萬多人造訪紀錄

2018年06月06日 15:50 中時 盧金足

AAM精銳藝術館發言人王碧竣表示，從2012年起，每年舉辦的精銳藝術節，把國內外藝術家、各種不同的藝術型態帶到大家眼前。（盧金足攝）

趙沛沛的雕塑設置在展場長廊上，讓走過的訪客可以360度無死角的觀賞，感受作品不同的美感體驗。（盧金足攝）

游文富的《FUN青松》以擅長的大地素材，呈現出輕盈而放鬆的松樹姿態。（盧金足攝）

陳松志展出《倒裝的語句》系列作品，構築出值得深思的時空痕跡。（盧金足攝）

經濟不景氣，物價又上漲，但台中市7期AAM精銳藝術館，大方的推出「不收門票、不做藝廊、不營利」、不收門票」三不原則，還將藝術搬到戶外千坪的貨櫃屋創作基地，藝術家駐村創作，不到半年創下6萬多人造訪，譽為建築業有「藝」思的新紀錄。

AAM精銳藝術館6日公開第5屆主題「Have FUN」，包括陳松志、陳傑強、趙沛沛、許喬彥、游文富、蔡宜婷等6名藝術家，以最新創作進駐AAM精銳藝術館。

參與精銳建設駐村的鐵雕藝術家趙沛沛現身說法，對這半年來的創作過程，趣稱其他藝術家的貨櫃屋有冷氣，成為文青和網美熱門打卡景點，但他的鐵件雕塑作品因為創作過程必須打開，保持空氣流通，無法設使用冷氣空調，反而變成很多民眾自由出入到訪的空間。

趙沛沛說，台中市很少有這種藝術家和民眾零距離的藝術村，和民眾的接觸成為他創作思考和養份，還有中年男子來向他吐訴，年輕時的藝術夢，也有曾拿下世界麵包冠軍的麵包師傅來藝術村看他創作，有天他行經一家連鎖咖啡店，看到招牌上的看板主角，竟然真的是這名世界麵包冠軍。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣表示，「生活」和「美學」的結合，是精銳建設全心經營、全力推廣的重心，從2012年起，每年舉辦的精銳藝術節，把國內外藝術家、各種不同的藝術型態帶到大家眼前。

「Have FUN藝術家駐村成果展」延續第4屆「Open FUN藝術家駐村」，王碧竣表示，舉辦藝術家駐村，利用申請建照的6個多月，開放基地，邀請藝術家進駐創作，創造藝術和環境互動的空間；社區也將收藏這些藝術家的作品。

藝術家進一步將駐村經驗的積累和養分轉化為創作元素，打造全新的系列作品，除了以迥異的媒材，各自突顯出截然不同的風格特性外，並同時表達創與生活是密不可分的，觀看時，也希望大家以開放的目光欣賞，自由的解讀，與藝術家一起Have FUN !

「Have FUN」策展人，沃沃美學藝術總監張馨之表示，「Have FUN藝術家駐村成果展」是以駐村生活作為核心，忠於藝術家個人創作的原生性，也作為「駐村行為」之後設思考。創作正如同生活，本身是一直延展不斷的，駐村的終點，將可能成為創作思考的起點，而透過實踐，觀眾體會「藝術源自於生活」的真義。

藝術家「完成」駐村之後，發生了什麼？又產生了什麼呢？空間裝置藝術家陳松志說，「藝術駐村是一種創作行為的本身而非結果，藝術家從這個地方看人、看事、看環境，而後把祂帶到其他的地方去。」

陳松志展出《倒裝的語句》系列作品，將生活中平凡的工業產物，如壁燈、窗簾、畫板、電線等材料上下顛置、翻轉，重構出特異、有悖常理的人造視窗，讓觀者反思這些來自普通生活的碎片，卻能構築出值得深思的時空痕跡。

同樣擅長複合媒材裝置的新銳藝術家許喬彥，展出《腦海市蜃樓》系列創作，將生命中旅居各地的窗景作為題材，拼貼出城市中、生活裡的某些光影片刻，同時留下可被想像曖昧留白，以實虛對換隱約表現出對環境的深刻感應。

金屬鍛造藝術家趙沛沛這次展出4件作品，透過黑鐵、紅銅的交織變化，表現出藝術創作有時毫無秩序與連續性、卻似乎又隱隱關聯。

趙沛沛強調，「駐村貨櫃屋像是『時間的隔離室』，人們走進來相互交流、分享生命故事、秘密、想法，但離開後卻像什麼也沒發生過，一切都留在炎熱的貨櫃屋裡，直覺告訴我這是創作的養分。」這次趙沛沛的雕塑設置在展場長廊上，讓走過的訪客可以360度無死角的觀賞，感受作品不同的美感體驗。

來自馬來西亞的藝術家陳傑強定居台中，身兼油畫家與導演雙重身分的他，每一幅作品都是一方「盒中劇」，彷彿捕捉了生命中的某個片段，將時間停留在畫布，在平面作品中打造出劇場式的時間流逝感，以老舊房子、廢墟、破舊家具、泥土等元素，追懷過去也思考當下。

現場也展出兩件藝術家為精銳量身打造的裝置藝術，游文富的《FUN青松》與蔡宜婷的《時光結晶》，前者以擅長的大地素材，呈現出輕盈而放鬆的松樹姿態；後者則以彩虹薄膜來透射、反射光線，讓六角柱狀水晶隨著自然光透析出絢爛光芒。

(中時 )