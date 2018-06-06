胰臟癌病患絕望切斷引流管 醫師：乾淨切除是唯一生存機會

2018年06月06日 15:52 中時 周麗蘭

胰臟癌是存活率最低的癌之一，全胰臟切除也是最難開的刀，台大雲林分院最近連續為多個胰臟癌病患開刀，縱然胰臟癌五年存活率低於5%，但使病患獲得生活品質。

台大雲林分院外科部醫師吳健暉指出，胰臟癌缺乏早期症狀，多數發現時癌細胞已經轉移，僅有20％病患能接受手術，接受手術者也僅5％至25％存活率超過5年，整體而言胰臟癌5年存活率低於5％。

吳健暉表示，胰臟癌到目前為止沒有積極預防的方式，乾淨手術切除是唯一有機會治療的方法，也是沒有辦法中的辦法，但手術困難度很高，台大體系醫院一年開刀超過200例，有豐富治療經驗。

台大雲林分院一般外科主任賴鵬升表示，胰臟癌發現困難、治療成效較低，確實會打擊病患治療信心，最近一名病患因黃疸開刀引流，得知自己罹患胰臟癌，沮喪到把引流管剪斷，向他解釋治療的好處後他才接受，已完成開刀出院。

吳健暉表示，胰臟癌病患若已經轉移不建議開刀，能開刀者若不開刀、不化療，一旦膽道感染會很快命終，但手術得乾淨有機會存活，至少吃得下、能活動。

吳健暉的胰臟腫瘤切除手術師承台大醫院胰臟癌權威田郁文教授，台大雲林分院在多科配合下，去年8月迄今已完成10多例困難的胰十二指腸切除手術（簡稱惠普手術）、全胰臟切除手術，年齡都在55歲至70歲之間。

(中時 )