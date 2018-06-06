士林驚傳兇殺！疑爭產 兄狂砍弟20多刀橫死街頭

台北市士林發生爭產糾紛，哥哥揮刀砍死胞弟橫死馬路。（中天新聞）

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北市至善路下午發生兄殺弟命案。（李文正攝）

(16:48，更新)台北市何姓男子今天下午2時許，疑似因爭產問題，發生兄弟鬩牆，凶手持刀砍殺胞弟，在士林區至善路3段一處民宅前，死者來不及逃跑，當場被砍死在馬路中間，旁人見狀後立即報案，兇嫌疑似逃亡新北市新店，士林分局目前封鎖現場，聯絡檢察官移置屍體。

死者是56歲男子，頭部、臉部、軀幹、四肢有20多處刀傷，其中頭部遭割傷，腦漿外溢，腹部有穿刺傷，警消到場發現已經明顯死亡。

65歲何姓哥哥疑因土地糾紛，持刀狂殺弟弟20多刀，造成弟弟當場死亡，何男在行凶後，與自己的兒子逃逸無蹤，目前警方正在緝捕當中。

據了解，何姓哥哥在附近有1塊土地，但當年分產時，弟弟卻在土地中央分到1棟房間，兄弟因平時感情不睦，日前哥哥竟然倒放大批廢土，堆在弟弟房子出入的道路上，哥哥表示路地是他的，弟弟想經過，必需出錢買一些地才能通行，但被弟弟拒絕，兩人為此爆發多次口角、衝突。

6日下午哥哥發現弟弟竟將廢土清掉，繼續正常進出，怒不可遏預藏利刃找弟理論，一看到弟弟就抓狂朝他猛刺20多刀，弟弟連腦漿都被砍出當場慘死。

哥哥逞凶後在30多歲的兒子協助下逃逸，據附近居民表示，何家在至善路3段山區有一些土地，警方不排除他們躲在山上，目前正持續追捕中。

(中時 )

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