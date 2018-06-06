韓媒：陸客團車禍釀32死 北韓4官遭究責處決

2018年06月06日 16:01 中時電子報 蔡萱

今年4月22日一輛載有大陸遊客團的巴士在北韓黃海北道發生墜橋事故，釀成32人死亡。這起事故獲得北韓官方高度重視，北韓領導人金正恩甚至還親自前往醫院慰問傷者。事隔1個多月，如今傳出金正恩對負責相關事宜的北韓4名官員追究責任，4人更因此遭到槍決，以及日前傳出有軍方高層遭到撤換，一部分也是因為陸客事故的原因。

據南韓《東亞日報》報導，北韓內部消息人士透露，因由北韓陸客團重大車禍被槍決官員，包括北韓人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植（音譯）及金剛開發總公司政治局長等人。

一團中國遊客在今年4月22日在北韓黃海北道發生嚴重交通意外，而他們所搭的北韓遊覽車，正是金剛開發總公司的車輛，該公司是北韓最大的外匯公司，也是軍方所屬企業，負責北韓計程車及遊覽車業務。

大陸吉林琿春圈河口岸，在北韓遊覽完畢的中國遊客正在入境。(資料照/新華社)

除此之外，消息人士也稱，日前傳出金正恩在川金會前夕，將軍方高層大換血，包括北韓人民軍第一把手，也就總政治局局長金正角（Kim Jong Gak），人民武力部部長朴永植（Pak Yong Sik）以及北韓人民軍總參謀長李明洙（Ri Myong-Su），金正角及朴永植就是因為事故連帶責任被解職的，李明洙也因此被調職。

其實陸客這起重大車禍後，北韓就表現出極不尋常的反應，最高領導人金正恩隔天一早便前往中國大陸駐北韓大使館表示慰問，並親自到醫院探望傷者，之後還特別指示安排專列送返罹難陸客遺體和傷者，並再次親自到平壤火車站送行，也讓人看出北韓對此事的高度關注。

(中時電子報)