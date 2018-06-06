韓媒：陸客團車禍釀32死 北韓4官遭究責處決

北韓官方媒體也公布了金正恩披著醫師袍緊握陸客的手慰問的照片。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

今年4月22日一輛載有大陸遊客團的巴士在北韓黃海北道發生墜橋事故，釀成32人死亡。這起事故獲得北韓官方高度重視，北韓領導人金正恩甚至還親自前往醫院慰問傷者。事隔1個多月，如今傳出金正恩對負責相關事宜的北韓4名官員追究責任，4人更因此遭到槍決，以及日前傳出有軍方高層遭到撤換，一部分也是因為陸客事故的原因。

據南韓《東亞日報》報導，北韓內部消息人士透露，因由北韓陸客團重大車禍被槍決官員，包括北韓人民軍少將兼金剛開發總公司負責人黃英植（音譯）及金剛開發總公司政治局長等人。

一團中國遊客在今年4月22日在北韓黃海北道發生嚴重交通意外，而他們所搭的北韓遊覽車，正是金剛開發總公司的車輛，該公司是北韓最大的外匯公司，也是軍方所屬企業，負責北韓計程車及遊覽車業務。

陸客遊北韓車禍32死 金正恩罕見親赴醫院慰問
大陸吉林琿春圈河口岸，在北韓遊覽完畢的中國遊客正在入境。(資料照/新華社)

除此之外，消息人士也稱，日前傳出金正恩在川金會前夕，將軍方高層大換血，包括北韓人民軍第一把手，也就總政治局局長金正角（Kim Jong Gak），人民武力部部長朴永植（Pak Yong Sik）以及北韓人民軍總參謀長李明洙（Ri Myong-Su），金正角及朴永植就是因為事故連帶責任被解職的，李明洙也因此被調職。

其實陸客這起重大車禍後，北韓就表現出極不尋常的反應，最高領導人金正恩隔天一早便前往中國大陸駐北韓大使館表示慰問，並親自到醫院探望傷者，之後還特別指示安排專列送返罹難陸客遺體和傷者，並再次親自到平壤火車站送行，也讓人看出北韓對此事的高度關注。

(中時電子報)

文章來源：東亞日報

防軍方生變？川金會前 金正恩撤換3強硬派高階軍官

川金會將在新加坡這家飯店舉辦 … 川安會8號登場 聚焦對北韓施壓及…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。