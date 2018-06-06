癌友登玉山攻頂 員榮醫院、家樂福愛心相挺

員榮醫療體系副總院長吳怡昌（前右四）與家樂福代表胡志光（前右三）6日代表捐助20萬元與裝備給即將挑戰玉山的台灣癌友協會。（鐘武達攝）

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台灣抗癌協會癌友與家屬24人將於10日出發到玉山攻頂證明抗癌的鬥志，精神贏得員榮醫療體系的感動與力挺，員榮副總院長吳怡昌6日代表贊助全額20萬元費用，並安排醫護人員隨行「助攻」，家樂福公司也贊助裝備，癌友們收到愛心大禮，開心到「員榮力挺、圓夢攻頂」的口號喊不停。

抗癌協會理事長吳興傳說，該協會鼓勵癌友用意志抗癌，透過環島、登山等運動展現不向命運低頭的意志力，2年前癌友首度挑戰登玉山，也是在員榮的熱情贊助下成行，成功登上海拔3952公尺的山頂那一刻，無不感受到正面的能量與生命的熱力。

6月10日將有24名癌友與家屬再度挑戰登玉山 ，員榮醫療體系除了贊助全程所需費用，更安排家醫科主任黎雨青與專科護理師張欣怡隨行。據了解，這次參加攻頂活動的抗癌勇士當中，還有1名女立委。

黎雨青表示，癌友們事先都經過各自的主治醫師簽名同意，但為了安全與周延，員榮總院長張克士還是特別召集醫療團隊細心討論，並準備常用或急救所需的醫療物資，更也不忘提醒即將攻頂的勇士，途中若出現頭暈、呼吸困難等高山症，應適時服藥或下山休息。

10年前罹癌，歷經30多次電療、6次化療的劉順源說，當年得知罹癌就像晴天霹靂，直到加入協會每天持續運動才挺過來，今年4月才又接受肺部手術，術後已經參加爬101，這次2度參加玉山登頂，感到生命更有意義。罹患乳癌的JerrI與朱朱則說，化療過程真的很辛苦，加入協會開始運動才找回開心，這次登玉山，很激動。

(中時 )

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