鹿港慶端陽夜光龍掀轟動 將重現「隔岸拔河」經典

鹿港慶端陽名列全國12大節慶，夜間賽龍舟掀起轟動，今年還將重現「隔岸拔河」的經典。（吳敏菁攝）

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鹿港慶端陽名列全國12大節慶，夜間賽龍舟掀起轟動。（吳敏菁攝）
鹿港慶端陽名列全國12大節慶，夜間賽龍舟掀起轟動，沿岸燈飾今年還擴大的鹿港老街、公會堂、天后宮等。（吳敏菁攝）

五月鑼鼓響半天！鹿港慶端陽名列全國12大節慶，夜間賽龍舟掀起轟動，對岸也組隊報名，划成全國最大規模，今年更將重現相隔28年的「隔岸拔河」經典，輸了得跳水，增添趣味。夜光龍的動人光彩，還將游向鹿港老街、公會堂、藝術村及體育場等

，各以別具巧思的燈飾，打造鹿港愈夜愈美麗。

鹿港慶端陽，3年前開創夜間划龍舟，今年河岸的LED燈飾，擴大從福鹿溪游到了鹿港老街、公會堂和藝術村及體育場等，璀璨燈區帶出節慶氣氛，鹿港不僅越夜越美麗

，系列活動更持續擴大1個月。

縣長魏明谷表示，划龍舟獨創了夜間傳統，吸引了廈門組隊，台南、雲林都要來觀摩夜間划龍舟，國際龍舟錦標賽將從16日起一連3天在福鹿溪舉辦，共進12競逐，端午節當天中部縣市首長暨民意等表演隊，將揭開高潮。

除了經典的「隔岸拔河」，還有「拋繡球」、「南北管戲曲表演」、「魯班公宴」巧聖先師祀典儀式、送香包、立蛋、親子划龍舟活動等，處處都有活動；6月15日至18日在鹿港藝術村推出水舞秀，並提供免費接駁車。

鹿港鎮長黃振彥表示，首創了夜間賽龍舟，當晚就吸7萬多人，全鎮為之沸騰，持續辦下來，吸引了民宿、旅館和小吃、特產等也紛紛進駐，為鹿港注入了更多了豐富亮點，鹿港的端午風情，除了體驗民俗與工藝，還可以吸賞古蹟、品嘗小吃，更添樂趣

(中時 )

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