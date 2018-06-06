金門反登陸作戰演習 戰車群殲敵料羅灣

金門「漢光34號」演習今天在料羅灣灘頭持續展開「南海岸反登陸作戰」實兵操演。（李金生攝）

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金防部指揮官郝以知中將（中）率同政戰主任史順文少將（左）等人實地督導操演作業。（李金生攝）
戰車群發揮火力，隔絕殲敵於料羅灣灘頭。（李金生攝）

金門「漢光34號」演習今（6）日在料羅灣灘頭持續展開，戰車群在模擬殲滅敵軍船團，反登陸作戰的實兵操演中，展現飆速馳騁第一線海岸，「開第1炮，立第1功」無堅不摧與靈活打擊的戰力。

這項在料羅灣兩棲營區前方灘岸登場，以「南海岸反登陸作戰」為規畫主題的實兵操演，想定敵方船團搭載部隊登陸後，建立灘頭堡及防禦工事，掩護後續兵力持續投入進逼。金防部戰車營在接獲「即刻反擊」電令後，立即以迅雷奔馳的氣勢進行掃蕩。

在長達3000公尺的料羅灣灘岸，4輛M60A3和2輛M41A3戰車藉由交互躍進方式實施接敵運動，在陸續摧毀敵軍側防機關和隘路通過科目，以及遭遇武裝直升機攻擊及衝鋒殲敵「實況」演練中，驗證戰車部隊的堅強戰力，只見轟隆快速奔襲，打擊登陸敵軍的戰車群，在平整海灘捲起滾滾海沙，重現料羅灣昔日彈如雨下，炮火交織的搶灘運補情境。

戰車呼嘯衝過海灘，硝煙四起景況懾人。（李金生攝）
戰車群衝鋒陷陣，履帶捲起滾滾海沙。（李金生攝）
金防部指揮官郝以知中將（中）期勉官兵透過演習，累積軍事專業能力和經驗。（李金生攝）

帶領這支鋼鐵勁旅衝鋒陷陣，殲敵於灘岸的戰車部隊中，畢業自陸軍官校正86期裝甲兵科，國軍首位在實兵演練中擔任任務指揮官的何玟蒨少尉，成為「萬綠叢中一點紅」讓人矚目的焦點。

家鄉在台中大甲，23歲的何少尉，老家經營油條批發生意，因為嚮往軍旅生活，在高中畢業後投考陸軍官校，希望給自己更多的挑戰和生命動能，特別選擇更需要體能和堅毅鬥志的裝甲兵科，成為另1位目前在湖口542旅服役的女同學之外，國內「唯2」的戰車女軍官。

去年7月底分發到金門，8月赴台接受裝甲分科訓，今年2月中返部歷練排長職務的何玟蒨表示，受訓的過程雖然辛苦，但她從未掉過一顆眼淚，也未曾有離開軍中的想法，一直以自己度過重重考驗，最後站上戰車往前衝為豪。

談到帶領部隊裡清一色的「弟兄」袍澤，她開心表示軍隊是大家庭，「我們都是一家人」，她用愛心關懷每一個人，也與大家相互加油打氣。

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何玟蒨少尉強調與袍澤弟兄在軍中大家庭，彼此關懷相互加油打氣。（李金生攝）
何玟蒨少尉以自己度過重重考驗，最後站上戰車往前衝為豪。（李金生攝）
金防部戰車營營長劉奕廷中校強調，國軍持續勤訓精練，守護國家安全。（李金生攝）
國軍首位在實兵演練中擔任任務指揮官的何玟蒨少尉。（李金生攝）
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