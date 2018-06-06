科技部推國際產學聯盟　打造最新AI科技運用

2018年06月06日 16:36 旺報 李侑珊

科技部所推動的國際產學聯盟(Global Research & Industry Alliance，英文簡稱GLORIA)，集結15個聯盟在台北國際電腦展(COMPUTEX)中以GLORIA為形象打造專館，共同展出各聯盟的先端技術及服務。科技部部長陳良基今(6)日舉辦國際會員簽約記者會，同時在InnoVEX Forum舉辦GLORIA AI創新應用論壇，共同探討AI時代的最新趨勢與應用。

科技部表示，為促成國內大學與世界一流企業充分合作，讓大學研究更有價值，科技部自106年開始，將在4年內投入24億元推動「國際產學聯盟計畫」，去年共補助15所學校，積極協助大學聚焦在優勢前瞻領域，在國內各個重點產業，尋找適合的產業夥伴，並鏈結國際能量，以群體力量互補提升競爭實力，帶動臺灣科技的創新生態系。GLORIA目前已有74家知名企業加盟，於美國、越南、馬來西亞等地成立海外推廣據點，同時也進行跨聯盟跨領域的合作。

科技部部長陳良基表示，秉持「小國大戰略」理念，國際產學聯盟力行「Select and Focus」，「選擇」最有機會、最有優勢的地方，挑選我們該做的強項，接著依照選擇項目「專注」突破做到極致，並找到世界各地適合的夥伴一起來打群架、結交盟主，組成有戰力的團隊，創造產學價值。

本次簽約記者會共有11家不同領域的國際重量級企業進行加盟儀式。包括IBM、Kneron、Netlink、Microsoft、Thomson Reuters、廣達電腦、日月光、佳世達、美國佳和生技、華宏新技、常青集團等公司與聯盟簽約，宣告GLORIA與國際型企業共同合作，一起組隊挑戰產業的世界盃。為推動學研知識的價值提升，國際會員入會費至少三萬美金，由各聯盟對企業進行量身訂做的服務。例如交大提供Kneron從晶片設計、Tool/IP籌措，到晶片投片與產業鏈結學校資源、人才的招募培育等全方位的服務；中興大學提供佳和生技最新的生物製劑技術進行產品開發，並共同在北美成立據點，協助聯盟會員在國際的市場推廣。

GLORIA的15個聯盟中，有許多領域已經引進AI技術進行實際應用，呈現多元跨域的合作方向。今(6)日在世貿三館InnoVEX Forum的GLORIA AI創新應用論壇中，由台灣大學、成功大學、交通大學、台北醫學大學、政治大學等五個聯盟，從「A.I.新創產業的驅動力」、「啟用企業AI的五個最佳方案」、「AI的創新應用實踐」、｢AI在FinTech的應用｣等主題，講者包括Intel、Microsoft、NVIDIA、IBM、Appier、ImmerVision、Insilico、Graphen等代表性企業，共同探討AI的創新應用。科技部部長陳良基指出，呼應人工智慧已成為台灣科技發展的重要方向，科技部已於去年擬定AI科研戰略，全力布建AI研發的基礎環境，透過建構AI主機、AI創新研究中心、半導體射月計畫、打造智慧機器人創新基地及科技大擂台等推動方向，帶動產業投資與應用，提升台灣未來在AI領域的競爭力。

科技部國際產學聯盟將持續聚焦前瞻優勢領域，找到世界各地適合的夥伴一起來打群架、結交盟主，組成有戰力的團隊，並以群體力量打造台灣產學的創新生態系。

(旺報 )