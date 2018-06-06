南投縣長會勘中寮區域排水 、山區農路改善工程

2018年06月06日 16:38 中時 楊樹煌

▲林縣長會勘中寮區域排水及山區農路後，允諾將立即進行改善。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今6日率工務、農業等單位同仁前往中寮鄉會勘多處農路及排水溝改善工程，除聽取在地民眾意見，並決定整治清理鄉內4處區域排水，保持河道暢通，避免颱風豪雨來臨時淤積成災，造成民眾生活上的不便。

林縣長一行首在中寮鄉公所聽取107年中寮鄉轄內區域排水河道整理工程簡報，了解水利署將補助132萬元進行河道清淤整治，包括龍安村軍功寮、廣興村後寮溪、廣福村中寮溪及永福村撻仔灣排水幹線等4個區域排水幹線，總長度約4.3公里。

林縣長也由鄉長張永輝及議員廖宜賢陪同，前往廣福村中東橋實地會勘中寮溪排水幹線現況，發現河道兩旁雜草叢生、砂石淤積嚴重；林縣長表示，中寮鄉內多山，造成區域排水河道遭受洪水沖刷而土砂淤積，造成河道阻塞，為趕在颱風雨季來臨前解決該問題，特別爭取中央經費做河道整理清淤，以保持河道暢通，維護鄉民安全生活環境。

林縣長一行並至福盛村中心農路了解沿線邊坡坍方及農路龜裂受損情形，當地農友指該農路沿線有多處邊坡土石坍方，尤其慈萱橋前後兩側沉陷，排水溝土石嚴重阻塞，大雨後土石往下沖刷，就造成交通中斷，希望縣府能早日施工改善。

林縣長在會勘後當場允諾，中心農路沿線的4處道路受損，路面及邊坡坍塌亦很嚴重，將即進行AC路面修復改善，道路兩側擋土牆、集水井、涵管等也都要重新施作，預估總工程經費約需169萬元，將工務處盡速發包施做改善，以方便農產運輸及民眾出入安全。

(中時 )