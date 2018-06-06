員農學生「取精」、「辨性別」很專業 錄取科大公費生

2018年06月06日 16:44 中時 鐘武達

張羽伶（右起）陳郁苡、林柏全與姚友翔辨別雛鴨的性別有一套。（鐘武達攝）

員林農工畜保科學生示範辨別雛鴨性別的撇步。（鐘武達攝）

張羽伶、林柏全、陳郁苡與姚友翔都是農家第3代，就讀員林農工畜產保健科，他們不僅很快就可以辨別雛鴨是公的還是母的，張羽伶、林柏全還具備幫公豬「取精」的專業，今年4人順利錄取屏東科技大學農業公費專班，也是台灣未來農業的新希望。

校長林玉芬說，張羽伶、陳郁苡、林柏全及姚友翔都是在農村長大，從小不是在自家的畜牧場幫忙養豬，就是到田裡插秧或割稻，早已習慣早起晚睡的辛苦，而且還喜歡接受農業的挑戰，員農畢業後，毅然決定要到屏東科大農業專班再深造。

帶你到豬舍「取精」！張羽伶與林柏全的家裡都養有1、2000頭豬，就讀員農的3年，專門研究豬隻的飼養與繁殖，他們說，早期台灣「牽豬哥」1隻公豬只能配1隻母豬，現在取而代之的是「人工授精，1隻公豬可以配10隻」。

兩人6日在學校豬舍示範為公豬採精，林柏全輕鬆俐落就讓公豬爬上「假母台」，張羽伶則一旁解說「1頭公豬每適合3天採1次精，每次採集的精液稀釋可供10隻母豬人工授精配種」，「如此一來，公豬就不用養那麼多」。還說，「訓練公豬採精要很有耐心，不可有粗暴或凌虐的動作」。

夏天「量」會變少喔！林柏全順利幫公豬完成採精，總共採集到的150CC的精液，他解釋，平時公豬每次應可採到200至250CC的量，但因為夏天太熱 ，豬的性慾會降低，量也會減少。

台灣的農業面臨缺工、缺地與產銷等課題，張羽伶等人都說，他們希望透過更深入的學習找到突破口，為未來的農業盡心力。

(中時 )