夏日賞荷 日月千禧舉辦「竹影、花園」畫展

台中日月千禧酒店即日起與藝時代畫廊合作，邀請專精於畫竹的藝術家陳正隆（右三），展出以竹的萬千姿態以及花園美景為創作靈感的「竹影、花園」系列畫作。（馮惠宜攝）

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配合畫展，日月千禧1F旅覓酒吧端出由西點主廚李政諺精心設計的荷花夏午茶組合，宛若荷花盛開的外型，十足吸睛。（馮惠宜攝）
配合陳正隆（左一）「竹影、花園」系列畫作，日月千禧1F旅覓酒吧端出由西點主廚李政諺（右二）精心設計的荷花夏午茶組合，宛若荷花盛開的外型，十足吸睛。（馮惠宜攝）

哇，荷花變身甜品！夏季荷花盛開，台中日月千禧酒店即日起與藝時代畫廊合作，邀請專精於畫竹的藝術家陳正隆，展出「竹影、花園」系列畫作，西點主廚政諺精心設計荷花夏午茶組合，宛若荷花盛開的外型，十足吸睛。

日月千禧參與市府文化局藝術亮點計畫，已連續舉辦9場藝術活動，這次特別邀請到以竹影系列畫作接連獲得106年全國美展銅牌獎、及全球水墨畫大展肯定的當代水墨畫家陳正隆，於酒店一樓大廳以及五樓藝術空間舉辦個展，總共20幅畫作，替炎夏注入沁涼的氛圍。

而這次展出的花園系列同樣融合西方顏料與中國傳統水墨的筆、墨、紙、硯，保有空靈感外，在鮮明的色彩當中透露出幽靜又深遠的想像空間。

此外，搭配夏季畫展。日月千禧1F旅覓酒吧獻出荷花夏午茶組合，結合綜合莓果慕斯開心果蛋糕一份及咖啡一杯或茶一壺，外型就像是一朵盛開的粉色荷花，維妙維肖。且將下午茶組合拍照打卡、上傳至Facebook或Instagram並設定公開，還可享有該組合9折優惠。

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