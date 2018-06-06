川安會8號登場 聚焦對北韓施壓及美日貿易問題

2018年06月06日 16:55 中時 黃菁菁

史上首次的美朝高峰會談之前，日本首相安倍晉三8日凌晨(台北時間)將與美國總統川普舉行第7次美日高峰會談，雙方可能提及北韓及美日貿易問題。有關川普不想再提對北韓施壓之事，川普在會談中將如何表態，引起各界關注。

安倍6日傍晚啟程前往美國華盛頓，將趕在6月12日在新加坡舉行的美朝峰會前，和川普協商有關北韓的議題，並再度確認美國的立場，盼美國仍在北韓完全無核化及解決綁架問題上與日本緊密合作。

日本政府主張，在北韓未採取實現完全、可驗證且不可逆的無核化目標，以及廢棄所有彈道飛彈的具體行動前，仍應維持最大限度的施壓，美國也一向支持此作法。

美朝峰會在即，川普日前卻改口說，對北韓「已不想使用最大限度施壓的語句」。可看出川普漸漸從原本對北韓強硬的態度，轉變為融和的態度。

安倍在與川普的會談中，除了要求川普協助解決綁架問題外，也將針對無核化的推進方式以及解除制裁的時期等問題交換意見，雙方能否達成共識，是此次川安會的焦點。

白宮發言人桑德5日在記者會上表示，美日峰會應該會提及有關下周的美朝峰會以及美日貿易問題。川普政府強硬表態，不僅要課徵進口鋼鐵製品的關稅，也可能對進口車課徵高關稅，引起七大工業國(G7)其他國家的反彈。川普在會談時，也可能強烈要求日本削減貿易逆差。

安倍在美國結束美日高峰會談後，將轉往加拿大東部的魁北克省，出席9日凌晨(台北時間)在夏洛瓦（Charlevoix）舉行的G7高峰會。

(中時 )