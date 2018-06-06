創投教父柯文昌判囚9年定讞 2次非常上訴再駁回

2018年06月06日 17:00 中時 林偉信

「台灣創投教父」普訊創投集團負責人柯文昌，利用美商捷普集團併購綠點高新科技過程，以內線交易方式，讓普訊集團獲利4億多元，3年前他遭判囚9年確定後，檢察總長連續提起2次非常上訴欲翻案，但都遭最高法院認為沒有理由予以駁回。

柯文昌在2006年間，利用普訊集團擔任綠點公司法人董事機會，事先獲悉美商捷普購併綠點，從事內線交易，連續高價買入綠點股票，拉抬綠點股價，影響捷普公司以更高價格收購綠點股票，擴大利差，獲利高達4億7284萬7065元。

2015年最高法院認為，柯文昌明知捷普與綠點公司必然於近日簽約合併，利用此重大消息購入綠點公司股票，漠視社會投資大眾與其他小股東權益，影響股市秩序，造成國內金融與經濟問題，且犯後飾圖狡辯，冀圖卸責，將他判刑9年確定。

檢察總長顏大和認為，綠點與美商簽署「無拘束力意向書」時，尚未經實地查核，契約沒有成立，確定判決逕認此時已屬重大消息明確，違反經驗法則，況且不法利益計算也有錯誤，不符合加重處罰要件，提起非常上訴要為柯文昌平反但遭駁回。

顏大和又以意向書成立時間的爭點，及有無調查電子郵件、對被告有利與否為由，第2度提起非常上訴，但最高法院認為沒有理由，再度予以駁回。

(中時 )