她深夜餵食流浪貓 竟被狂徒持刀追殺300公尺

遭持刀恐嚇的李姓愛貓女子透過LINE向同好抱怨遭持刀追砍。(林欣儀翻攝)

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到住家附近餵貓，竟遭人持刀恐嚇？住在台中市龍井區的李姓女子，上月30日凌晨到遠東街附近餵食流浪貓，竟遭當地林姓居民持刀作勢砍人，她嚇得拿起手機錄影並報警，另名汪姓愛貓同好獲悉此事即在臉書PO文，籲社會重視隨機暴力。

這起事件發生在上月30日凌晨3時許，李姓女子透過LINE群組「東海里TNVR」向其他愛貓同好表達自己的驚恐，內容顯示「剛餵貓，居然有人拿刀要砍我」、「我報警了，然後警察要我離開」，之後李女還說「智障警察還問我為什麼要餵貓」，內容被PO在臉書上，引發外界關切。

汪姓網友在臉書貼出對話內容，並PO文表達對此事的不滿，他指出，李女自己掏錢購買乾淨食物，在遠東街餵食流浪貓，卻遭人持刀、追殺約300公尺，飽受驚嚇的她打電話報警，卻被警察請回睡覺，質疑「難道我們的社會，真的要有人被殺死分屍，警方才會正視這個恐怖問題嗎？」

台中市烏日警分局犁份派出所則回應，因李女近2年常到該處餵貓，住在附近的林姓男子當晚喝了酒、正在休息，不滿餵貓時流浪貓爭搶食物發出大聲噪音，才會氣憤持刀欲嚇走李女，當時員警只是奇怪「怎麼這麼晚了還在餵貓」，並非質問李女「為何要餵貓」，此事已依規定處理，並依恐嚇罪將林男函送法辦。

(中時 )

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