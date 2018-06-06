【影】「足球貴公子」陳昌源 紀錄片有洋蔥

2018年06月06日 17:52 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

「足球貴公子」陳昌源去年雙十節替中華男足踢完個人生涯最後一場國際賽後，國腳生涯正式畫下句點，他的紀錄片《敢夢者：最後一擊-陳昌源》的預告片，也在今天(6/6)推出，透露他為了足球不斷和傷痛奮戰的小故事。

「這是我人生中最後一場比賽，為了上場，我願意付出一切。」去年雙十國慶，陳昌源在比賽終了前送出漂亮長傳，助攻隊長陳柏良進球，幫助中華隊追平比數、並在補時階段逆轉勝巴林隊，留給隊友、球迷一場難忘的精采比賽。

「足球貴公子」陳昌源在紀錄片中透露自己職業生涯和傷痛對抗的辛酸，為了能夠上場比賽，他咬牙忍受傷痛。(截自陳昌源紀錄片畫面)

其實這場比賽，陳昌源是帶著左腳傷勢上陣的，在紀錄片的預告片中，呈現陳昌源咬牙打止痛針，只為了能夠上場比賽的一幕，他更娓娓道出運動員這份工作黑暗的一面，「我在職業生涯裡幾乎所有的地方都受過傷，我的腳趾、脛骨都斷過，手也傷過，肩膀也動過手術。」

在紀錄片的預告片中，陳昌源也分享了家庭生活，餵女兒喝牛奶的畫面，展現他柔情的一面。(截自陳昌源紀錄片預告片)

高掛球鞋對熱愛足球的陳昌源來說並不容易，他說：「這(退休)對我來說很感傷，因為你必須停止你所熱愛的事物，就像終止了生命中重要的一部分。」

這支紀錄片將讓球迷看到更多陳昌源球場下的面貌，以及對於足球的犧牲，像是他面對舊傷復發、女兒出生，決定從職業賽事退休的同時、接受中華隊徵召，參與爭奪亞洲盃會內賽的最後晉級機會等一連串抉擇，同時也記錄下這位足球英雄足球生涯如何背負華人姓氏，在歐洲頂級足球聯賽上征戰的真實故事。

這次陳昌源紀錄片的發佈，幕後團隊特別邀請主角陳昌源在今年俄羅斯世界盃足球賽開踢前，於這星期五(6/8)返台，11號出席電影發布記者會及全球首映，14號世界盃開幕當天，他也會應邀前往中華職棒開球。

(中時電子報)