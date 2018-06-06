美商會籲高階主管納責任制 勞部：審慎研議

2018年06月06日 17:08 中時 洪安怡

台北市美國商會今（6）日公布《2018台灣白皮書》，建議以薪資和職務作為劃分，將高階白領納入《勞基法》第84條之1責任制，以免受到工時及加班費的限制。勞動部回應，現行84條之1是採用公告工作者的方式進行，而非依照職務或薪資，這部分還需要經過社會討論，審慎研議。

依照《勞基法》規定，勞工每日正常工時8小時，每周正常工時40小時，每月加班工時上限46小時，另外更有雙周、四周、八周變形工時與責任制工時，當勞動部公告行業與工作者納入後，可有更多工時彈性，責任制工時則是其中彈性最大的制度，可不受工時限制。

美國商會白皮書中建議，薪資達中位數2倍以上，或達同一雇主全體員工前15％，應納入責任制工時，不受加班費等限制影響，也建議修改出勤記錄規定，讓勞工自行決定工作時間與地點。

勞動部指出，勞動契約分僱傭、承攬、委任3種，僅有僱傭關係受《勞基法》規範，部分高階經理人如總經理等，與董事會的關係是屬於委任，本就不在《勞基法》規範中；至於特定高階技術人員納入責任制，現行已有資訊服務業、法律服務業等高階主管納入，倘若要新增納入，需依照程序召開勞動基準諮詢委員會進行討論。

「現行有些彈性其實已經存在」，勞動部政次施克和回應，像是出勤紀錄記載方式不一定只能以打卡，也無規定打卡要回公司；目前第84條之1的審議是針對某行業的部分工作者，如果要改由薪資訂定，行政程序該怎麼做，這些專門技術人員是否都贊成，都還要經過社會討論，內部也要進行法治研議。

勞動部說明，責任制工作時間可不受每日8小時，每周40小時的工時限制，例假日及休假不受7休1等規範，但並非工作時間毫無限制，或全然沒有例休假，且雇主仍應準備出勤紀錄；《勞基法》是保障勞工勞動條件最低標準的基本大法，美國商會所提建議，將於兼顧勞資雙方權益下審慎研議。

(中時 )