民進黨中常會力挺吳音寧 蔡英文：相關機關對假新聞要澄清

2018年06月06日 17:09 中時 曾薏蘋

民進黨中常會今邀農委會副主委陳吉仲報告「從520農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」，但陳有備而來，還未專題報告就率先秀出北農前後任總經理吳音寧與韓國瑜比較表「PPT」，力挺吳音寧；民進黨發言人谷辣斯尤達卡轉述蔡英文總統裁示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但可能不是個熟悉政治的人，在政治場合的應答，有的時候就容易被誤解，相關的機關行政院或黨，對這些假新聞，須做適度的澄清，平衡錯誤的新聞。

谷辣斯台上轉述總統裁示時指出，「但是吳音寧對抗的，可能是一個龐大的政治集團，我們希望大家可以協助他，但不是特定一個人，而是假新聞。」會後谷辣斯澄清，「龐大的政治集團」不是總統用的字眼，是她個人的詮釋。

據轉述，陳吉仲尚未進入專案報告時，先報告最近爭議的事，包括香蕉及吳音寧提出說明。陳吉仲在簡報中告訴大家，吳音寧與韓國瑜的不同，包括吳音寧在特支費使用、業務費使用一直到績效、獲利成長，做了一個比較表；黨團總召柯建銘看完農委會副主委陳吉秀完的澄清表時，立刻說，「對啊！她做得真好啊！怎會被講成這樣。」

據轉述，因為陳講到香蕉，總統就很注意，農委會做了什麼，總統說，「我們做了很多改革，但人民可能會因為單一事件，忘記你做過所有的努力及貢獻，被人民誤解，所以要去澄清。」話鋒一轉，吳音寧不是政治人物，有類似的事，大家要去說明。

谷辣斯說，吳音寧上任後短短時間，績效有改善，從盈餘到制度改革，都遠遠超過韓國瑜在任期間，因此總統特別裁示，希望行政院及黨，能告訴社會大眾，真相到底是什麼，民眾也不要被錯誤的假新聞誤導，過去這段時間看到一些拼貼、刻意扭曲、剪接的錯誤新聞，主席也希望相關的部會，一直到黨都可以進一步扭轉跟平衡，在媒體看到不實的假新聞。

谷辣斯還說，主席今天特別表達她對農業關切，尤其強調過去執政黨做不到的，民進黨執政兩年做到很多事情，即便曾一度執政但我們不是多數時，很多事情沒辦法完成，她也期許行政院和部會用更淺顯易懂方式讓人民更加了解這兩年在農業發展方面的進步。

(中時 )