民進黨中常會力挺吳音寧 蔡英文：相關機關對假新聞要澄清

北農總經理吳音寧。（資料照,鄧博仁攝）

友善列印
中時

民進黨中常會今邀農委會副主委陳吉仲報告「從520農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」，但陳有備而來，還未專題報告就率先秀出北農前後任總經理吳音寧與韓國瑜比較表「PPT」，力挺吳音寧；民進黨發言人谷辣斯尤達卡轉述蔡英文總統裁示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但可能不是個熟悉政治的人，在政治場合的應答，有的時候就容易被誤解，相關的機關行政院或黨，對這些假新聞，須做適度的澄清，平衡錯誤的新聞。

谷辣斯台上轉述總統裁示時指出，「但是吳音寧對抗的，可能是一個龐大的政治集團，我們希望大家可以協助他，但不是特定一個人，而是假新聞。」會後谷辣斯澄清，「龐大的政治集團」不是總統用的字眼，是她個人的詮釋。

據轉述，陳吉仲尚未進入專案報告時，先報告最近爭議的事，包括香蕉及吳音寧提出說明。陳吉仲在簡報中告訴大家，吳音寧與韓國瑜的不同，包括吳音寧在特支費使用、業務費使用一直到績效、獲利成長，做了一個比較表；黨團總召柯建銘看完農委會副主委陳吉秀完的澄清表時，立刻說，「對啊！她做得真好啊！怎會被講成這樣。」

據轉述，因為陳講到香蕉，總統就很注意，農委會做了什麼，總統說，「我們做了很多改革，但人民可能會因為單一事件，忘記你做過所有的努力及貢獻，被人民誤解，所以要去澄清。」話鋒一轉，吳音寧不是政治人物，有類似的事，大家要去說明。

谷辣斯說，吳音寧上任後短短時間，績效有改善，從盈餘到制度改革，都遠遠超過韓國瑜在任期間，因此總統特別裁示，希望行政院及黨，能告訴社會大眾，真相到底是什麼，民眾也不要被錯誤的假新聞誤導，過去這段時間看到一些拼貼、刻意扭曲、剪接的錯誤新聞，主席也希望相關的部會，一直到黨都可以進一步扭轉跟平衡，在媒體看到不實的假新聞。

谷辣斯還說，主席今天特別表達她對農業關切，尤其強調過去執政黨做不到的，民進黨執政兩年做到很多事情，即便曾一度執政但我們不是多數時，很多事情沒辦法完成，她也期許行政院和部會用更淺顯易懂方式讓人民更加了解這兩年在農業發展方面的進步。

(中時 )

前AIT處長司徒文：台美關係加溫 … 蔡英文：民進黨是「古意」的政黨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。