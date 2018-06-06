以為心臟病發錯了！一圖檢測你是「恐慌症」候選人嗎？

2018年06月06日 17:17 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

女星小潘潘近日傳出疑似罹患恐慌症，精神狀態不穩，也連帶影響到生理狀況，除了大量掉髮、睡不著覺，免疫力也跟著下降，臉上長滿痘子，令許多人相當心疼。其實，在經濟重擔與生活壓力龐大的今天，許多人都有過度焦慮的現象，甚至演變成精神疾病。而在認識恐慌症之前，先來檢測看看你是不是也有恐慌症。

恐慌症自我檢測。（圖片來源：康健雜誌）

《康健》曾撰文介紹恐慌症，並整理出恐慌症的13種症狀。恐慌症其實是焦慮症的一種，雖然適度焦慮是正常的，但過度焦慮到恐慌發作就要小心了。

恐慌症的患者平常好好的，但在某個時刻，猛然感到一陣焦慮、恐慌，有強烈的死亡威脅感，覺得自己快要死了，病人都會誤以為是心臟病發作。

中山附醫身心科主治醫師李俊德曾形容，恐慌症就像地震，來無影去無蹤，往往在人們沒有防備時襲來，攪亂了地上的一切，又突然結束震盪，留下驚愕的人們與滿目瘡痍的傷害。

患者常見特質：要求完美、好勝心強

每個人都可能是恐慌症的候選人。國外資料顯示，恐慌症盛行率1.5～5％，女性罹患的機率則比男性高2～3倍。發病高峰期約在15～25歲以及45～54歲間。

通常病人較多以下特質：神經敏感、凡事要求完美、好勝心強，生活上容易有長期壓力，且容易有預期性焦慮，這種強烈的焦慮症狀「來得急、去得也快」，在開始發作的幾分鐘內，達到症狀的高峰，然後在20～30分鐘內慢慢消褪。

患者接下來會不斷擔憂下次何時再發作，產生「預期性的焦慮」，遇到可能刺激發作的情境，就想「逃避」，在行為上產生改變，繼而在想法和行為產生惡性循環，台大身心科主治醫師陳錫中曾在《康健》的受訪中指出。

恐慌症患者常有神經敏感、要求完美及好勝心強等特質。(圖/shutterstock）

自殺率高 團體治療效果佳

台大醫院精神科醫師李宇宙曾接受《康健》訪問表示，恐慌症雖然沒有立即生命危險，但是在國外，恐慌症患者自殺率高達20％，比精神分裂症還要高，輕忽不得。所幸，恐慌症發作起來雖可怕，卻也是相對容易治療的疾病，李俊德說。

治療主要用藥物和認知行為兩種方法：

●藥物治療：如苯二酚（BZD）與特異性血清素再吸收抑制劑（SSRI）來平衡腦中的血清素，一般服藥一週到一個月後，會逐漸穩定，減少發作的頻率。

●認知行為治療：認知行為治療是教患者了解有關「恐慌症」的資訊，認清注意力與記憶偏差，去除對症狀的誤解，再教給放鬆訓練、呼吸訓練、改變想法，使患者能夠控制身體的症狀，以度過每個恐慌發作。

國內有些醫院成立了「恐慌症團體心理治療」，以團體的方式教導病人走過不舒服，病患也彼此分享經驗，進而觀念改變達成治療。

恐慌症發作時要盡量制止負面想法。(圖片來源：許育愷）

發作時：制止負面想法 給自己正面訊息

天主教若瑟醫院院長宋維村曾在《康健》受訪時提醒，平常生活裡，要學會自我抒解情緒壓力，適度的焦慮是健康的，能使我們在面對壓力、威脅與危險時，提高警覺。但不要變成過度焦慮而沒有適當抒解，以免形成阻力，變成病態。

假使恐慌症發作，可以透過以下方式緩解：

1.恐慌發作時幾乎都會呼吸困難，儘量運用呼吸放鬆法來控制呼吸，緩和症狀，及轉移注意力。坐下來靠著休息。

2.開車時恐慌發作，停靠路邊，或專注於前面車牌。上班恐慌發作，緊抓椅子把手。

3.制止負面想法，並提醒自己：恐慌發作「不會使人心臟病發」、「不會使人停止呼吸」、「不會使人死掉」、「不會使人失控」、「不會使人發瘋」。

4.告訴自己正面訊息，像是「很快就會沒事」、「很快就會放鬆」或「我沒有危險」。

5.如果還是不能放鬆，情況許可時，可以試試醫師幫你準備的藥。

(中時電子報)