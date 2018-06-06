台中日月千禧酒店展出陳正隆「竹影、花園」系列畫作

日月千禧總經理董愛珠（右）表示，邀請專精於畫竹的藝術家陳正隆（左）展出，同時端出由西點主廚李政諺精心設計的荷花夏午茶組合。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
綜合莓果慕斯開心果蛋糕，外型就像是一朵盛開的粉色荷花。（圖／曾麗芳）

為呈現夏日的美好，台中日月千禧酒店即日起至8月31日，與藝時代畫廊攜手、邀請專精於畫竹的藝術家陳正隆，展出「竹影、花園」系列畫作；日月千禧同時端出由西點主廚李政諺精心設計的荷花夏午茶組合，搶攻下午茶商機。

日月千禧總經理董愛珠表示，迎接夏季的到來，該酒店特別邀請到以竹影系列畫作接連獲得106年全國美展銅牌獎、及全球水墨畫大展肯定的當代水墨畫家陳正隆，於1樓大廳及5樓藝術空間舉辦個展，總共20幅畫作，這也是日月千禧參與中市文化局藝術亮點計畫，第九次籌辦藝文展覽。

彰化埔鹽出生的陳正隆，從小就把竹子當成朋友，平時愛看竹葉搖曳生姿及爬竹子玩耍，進入求學階段，恩師的一句話「你很有藝術天份」，鼓勵他將藝術創作作為一輩子的志業，這一畫畫了36年，仍選擇以竹為主要創作素材。

陳正隆強調，竹影系列創作呈現不僅止於描繪外在的形，而是靜觀其竹的本質內涵精神，在構圖上非常重視虛實佈白，不被任何形式框住，作品運用各種創作表現的形式，如拓印、滴曳、造型、單純化、變形，用自己的語言訴說著對生命真諦的體會。

搭配夏季畫展，1F旅覓酒吧獻出荷花夏午茶組合，結合綜合莓果慕斯開心果蛋糕1份及咖啡1杯、或是茶1壺。

西點主廚李政諺表示，綜合莓果慕斯開心果蛋糕，外型就像是一朵盛開的粉色荷花，花蕊的部分以草莓慕斯表現，花瓣則選用白巧克力手工揉製而成。下午茶組合售價320元+10％，只要將下午茶組合拍照打卡、上傳至FB或IG並設定公開，可享該組合9折優惠。

(工商 )

警方啟動「青春專案」 赴各校加… 《旺旺中時媒體集團 旺旺孝親獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。