台中日月千禧酒店展出陳正隆「竹影、花園」系列畫作

2018年06月06日 17:16 工商 曾麗芳

綜合莓果慕斯開心果蛋糕，外型就像是一朵盛開的粉色荷花。（圖／曾麗芳）

為呈現夏日的美好，台中日月千禧酒店即日起至8月31日，與藝時代畫廊攜手、邀請專精於畫竹的藝術家陳正隆，展出「竹影、花園」系列畫作；日月千禧同時端出由西點主廚李政諺精心設計的荷花夏午茶組合，搶攻下午茶商機。

日月千禧總經理董愛珠表示，迎接夏季的到來，該酒店特別邀請到以竹影系列畫作接連獲得106年全國美展銅牌獎、及全球水墨畫大展肯定的當代水墨畫家陳正隆，於1樓大廳及5樓藝術空間舉辦個展，總共20幅畫作，這也是日月千禧參與中市文化局藝術亮點計畫，第九次籌辦藝文展覽。

彰化埔鹽出生的陳正隆，從小就把竹子當成朋友，平時愛看竹葉搖曳生姿及爬竹子玩耍，進入求學階段，恩師的一句話「你很有藝術天份」，鼓勵他將藝術創作作為一輩子的志業，這一畫畫了36年，仍選擇以竹為主要創作素材。

陳正隆強調，竹影系列創作呈現不僅止於描繪外在的形，而是靜觀其竹的本質內涵精神，在構圖上非常重視虛實佈白，不被任何形式框住，作品運用各種創作表現的形式，如拓印、滴曳、造型、單純化、變形，用自己的語言訴說著對生命真諦的體會。

搭配夏季畫展，1F旅覓酒吧獻出荷花夏午茶組合，結合綜合莓果慕斯開心果蛋糕1份及咖啡1杯、或是茶1壺。

西點主廚李政諺表示，綜合莓果慕斯開心果蛋糕，外型就像是一朵盛開的粉色荷花，花蕊的部分以草莓慕斯表現，花瓣則選用白巧克力手工揉製而成。下午茶組合售價320元+10％，只要將下午茶組合拍照打卡、上傳至FB或IG並設定公開，可享該組合9折優惠。

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