以色列「螳螂」裝甲越野車 頗有科幻風格

螳螂裝甲車外型相當科幻，很像外星越野車。(圖/Carmor)

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中時電子報

以色列長年都在戰爭與衝突當中，對於裝甲車有自己的獨道見解，一種新的「螳螂」裝甲車(Mantis)在2018年歐洲國際防衛展推出，以特殊的斜向平板造型，被形容成科幻故事中的異行星越野車。

軍事網(military.com)報導，兩年一度的歐洲國際防衛展今年是在巴黎舉行，以色列的Carmor公司將要推出他們耗時3年研發的螳螂裝甲車，這是一款以運兵為主的輕型裝甲車，目前的樣車是最輕型的4輪式，可依據內部座椅的修改，容納成3人的偵察式，或是8人的簡易運兵型。未來也可以擴大體積，變成6輪運兵車。

螳螂車在後方安裝了自動武器平台，可以為車輛提供自衛武力。(圖/Carmor)

根據廠商發布的消息，螳螂車的設計概念與目前市面上其他的車型不同，駕駛席不是以往的左側或是右側，而是居於中間，這是從戰機駕駛艙得到的靈感，以取得更好的視野環境。甚至操作系統也引進大量數位化顯示屏，頗像蝙蝠俠的蝙蝠車，或是科幻故事中的太空車。

設計公司所設想的6輪式螳螂車，乘員可以擴充到12人。(圖/Carmor)

Carmor公司的執行長伊丹．薩特(Eitan Zait)在發布會上表示，螳螂車的發展是反應全球對輕量車需求的不斷提高，而螳螂車的設計提供了一種新的設計思維，包括的獨特人體工程學設計。」

除了外型獨特與操縱系統科幻以外，螳螂車在安全保護方面也有下工夫，據公司的說法，車輛具有防爆炸與和阻擋核生化學威脅，底盤的部分也針對地雷和簡易爆炸裝置（IED），做好了相應的防護處理，他們還將減低熱源與降低雷達特徵做了改進。

螳螂車也設計了武裝平台，安裝在車子後部的一具可遠程操作伸縮支架，能夠安裝一具遙控式的50重機槍(M2機槍)，未來還將與飛彈發射器、迫擊砲整合，以符合戰場需求。

(中時電子報)

文章來源：Chunky New Armored Vehicles From Mantis Look Like Space Buggies

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