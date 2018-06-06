《旺旺中時媒體集團 旺旺孝親獎》中視主播張以仁前進校園 同學現學現賣即興改編〈孩子別忘了我〉獻唱

2018年06月06日 17:16 中時電子報 綜合報導

主播分享甘苦談 張以仁家人永遠擺第一！

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動如火如荼的進行中，提倡孝親的美意深受兩岸三地全球華人都熱情響應，此徵件比賽鼓勵大家以活潑、創意方式來表達孝意，比賽總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣。同時在北京上海四川等地舉辦百場校園活動，推動「讓孝順成為一種習慣」之觀念，台灣校園活動也自5月起在各地接續進行，今(6)日主辦單位前進東吳大學，由主播張以仁與學生分享對孝順的做法、想法，現場還有學生即興創作改編，第一屆得獎歌曲〈孩子別忘了我〉，創作功力讓主播張以仁刮目相看。

張以仁透露從事新聞行業工時長，能陪伴父母的時間相對比較少。

張以仁邀學生上台進行Tampo大考驗。

主播張以仁常前進校園分享新聞工作的經驗談，有別以往演講對象大多是新聞相關科系，今天首次與東吳大學音樂系零距離分享自身經驗談，他透露從事新聞行業工時長，也常有突發狀況，能陪伴父母的時間相對比較少，他回憶曾被派駐到上海3個月，某次半夜與父母通電話，察覺媽媽聲音有異，趕快請家人送去急診，果真身體出狀況，張以仁放下手邊工作，立馬訂機票飛回台，他說：「媽媽就只有一個，工作沒了就在找！」張以仁事後回想，雖然失去到上海發展的機會，卻也沒有因此後悔，認為家人永遠擺第一。

在張以仁帶動歡樂氣氛下，學生們聽得津津有味，還有學生聽完第一屆得獎歌曲〈孩子別忘了我〉，立馬現學現賣，上台即興創作改編，功力了得讓張以仁聽聞刮目相看，台下所有學生們各個也拍手叫好，同學表示：「很緊張，但聽到歌曲覺得很感動！」過程中，張以仁也邀學生上台進行Tampo大考驗，當被問到「平常怎麼孝順？」，大部分同學都回答幫忙做家事，有一位回答「探親」，讓張以仁好奇為何要探親，原來同學家住中南部，他表示一個月至少會回家陪伴父母親，讓張以仁聽聞現在的年輕學子，還能保有孝順之道很感人。

張以仁與東吳學生互動

學生們舉手搶答。

同學現學現賣即興改編孝親獎歌曲，讓主張以仁刮目相看！

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸40幾家媒體參與協辦，凡年滿12歲的兩岸人民與其他地區華人，以中文創作者皆可報名參加，曲風不限，得獎者將受邀製作MV出版專輯，即日起收件至８月31日止。趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達，立即參加旺旺孝親獎。更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網參閱http://www.loveparents.org/#home。

(中時電子報)