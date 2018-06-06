蔡英文：民進黨是「古意」的政黨

2018年06月06日 17:23 中時 曾薏蘋

蔡英文出席縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮，蔡英文致詞時表示，「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨」，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果。

此外，蔡英文致詞一開頭，今天很高興各縣市打拼的主委有見面機會，跟卸任主委說一聲感謝，過去兩年辛苦了，「但你們也不辛苦，你們沒有打選戰阿」，底下卸任的主委則一陣騷動說，「有阿，總統大選跟立委都是我們。」蔡想一想說，「總統大選是你們任內嗎？那你們真的很辛苦，謝謝各位，大家一聽也一陣笑聲。」

總統致詞時指出，「我們要面對的，不只是對手候選人，還有中國無所不在的打壓。」所以，一定要堅定團結，才能贏得勝選。「團結勝選，就是我們最重要的目標」。2018沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。

總統說，各縣市黨部主委站穩位置，這也代表2018年選戰即將開打。蔡英文交付給大家三件事情，其中提到要大力宣揚我們執政的成績。民進黨的執政是有成績，也希望大家在努力做事兩年之後，現在要走出來大聲講，而且要到處講、重複講，讓支持者知道，投票給民進黨的價值在哪裡。

她強調，年底的大選，是一場艱困的挑戰，每個選區都將是激戰區，不容我們過度樂觀。每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人。情勢非常嚴峻，民進黨只有團結才有機會，沒有分裂內亂的空間。

總統還說，面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞。中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動。除了網路作戰，各地方黨部也要直接和選民面對面溝通，她相信這應該是最有效的澄清跟說明的方式，千萬不要讓對手扭曲真相。

蔡英文要與新任各縣市黨部主委合照時，在安排位置時，連任的新北市黨部主委余天一度想坐在中間位置，蔡英文對余天說，「你不要坐到我的位置？」余天反而笑說，「我不知道你的位置在哪裡。」

(中時 )