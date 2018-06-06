金門酒糟牛肉攻台　「海陸霸王粽」打先鋒

良金牧場在端午節檔期推出以酒糟牛肉和干貝為主，每顆重達260公克的「海陸霸王粽」。（李金生攝）

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良金牧場總經理薛承琛對金門「酒糟牛肉」進軍台灣市場深具信心。（李金生攝）
金門縣農會理事長蔡水游（左）為龍舟造型包裝的「海陸霸王粽」加油打氣。（李金生攝）

吃高粱酒糟長大的「金門牛」進軍台灣市場，金門良金牧場9日起在台中成立溫體牛肉專賣店，每日空運直送當天現宰溫體牛肉。

金門規模最大的養牛場，面積廣達10餘公頃的良金牧場，讓牛隻從小吃高粱酒糟，飼育出雪花漂亮、入口綿密滑嫩的絕佳品質牛肉。近年打出名號的「良金牛肉麵」，沒有牛肉腥味，只有新鮮牛肉香和淡淡的高粱酒香，讓當地軍民消費者和遊客讚不絕口，不少人舊地重遊，就只為了這一味。

良金牧場總經理薛承琛表示，在現有廣受歡迎的牛肉乾、牛肉爐調理包、牛肉牛軋糖等牛肉系列製品外，該牧場也決定進軍台灣市場，首站在台中成立溫體牛肉專賣店，9日起以空運方式，產地直送當天現宰溫體牛肉，為金門酒糟牛肉打先鋒，提升酒糟牛在台灣市場品牌優勢，並以更好的價格回饋金門在地的牛隻養殖戶。

良金牧場也在端午節檔期，推出每顆重達260公克的「海陸霸王粽」，內容除有糯米、溫體酒糟牛肉外，還有牛肚、干貝、花生、花菇和滷蛋，龍舟造型的包裝盒十分應景，吸引台灣消費者跨海大量訂購，好口味也為金門酒糟牛肉的多元產品，再增添一些好口碑和話題。

(中時 )

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