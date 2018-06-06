山老鼠盜價值300萬珍貴林木 還私設靶場練槍法

集集警方將蕭姓男子為首的山老鼠集團，移送南投地檢署偵辦。（集集警分局提供）

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南投檢警破獲山老鼠集團，查扣霰彈槍、子彈。（集集警分局提供）
南投檢警破獲山老鼠集團，查扣珍貴林木價值超過300萬元。（集集警分局提供）

以蕭姓男子為首的山老鼠集團，在南投林管處所轄巒大事業區林班地，盜取紅檜、扁柏等珍貴林木，還私設靶場練槍法！南投檢警發動搜捕，拘提蕭姓主嫌等12人，及3名越南籍移工，查扣林木價值超過300萬元。

南投地檢署主任檢察官黃政揚表示，檢察官林渝鈞、張鈞翔指揮保安警察第7總隊第5、第6大隊，南投縣警察局集集警分局等單位，會同南投林管處人員共110人，聯手出擊，在南投縣、雲林縣，同步搜索12個處所，拘提蕭姓主嫌等12名盜伐共犯，及3名越南籍人士到案。

警方並查扣珍貴林木肖楠、紅檜、扁柏、牛樟等樹材之藝品、樹材121件，總重443.4公斤（粗估價值超過300萬元），土造霰彈槍1把、制式霰彈151顆、十字弓1把、箭94支、2級毒品安非他命12.53公克，及鏈鋸7台、無線電4具、車輛1輛。

檢察官訊問後，將蕭姓、黃姓、朱姓及斑姓逃逸越南移工等4人，向法院聲請羈押獲准，其他犯嫌分別具保及限制住居。

專案小組指出，3名越南人涉案，其中，逃逸移工1人，另1人則是以觀光名義申請來台，另1人則是已取得我國身分證的新住民；3人都涉嫌吸食毒品及盜伐林木。

警方跟監還發現，嫌犯在山區工寮旁私設靶場，以霰彈槍實彈射擊，練習槍法及測試槍枝殺傷力，膽大妄為，嚴重危害社會治安！

集集警分局長蘇旭茂表示，民眾如有發現山老鼠盜伐林木、非法槍械及毒品，請向集集警分局偵查隊049-2763994報案，共同維護治安。

(中時 )

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