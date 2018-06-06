2018台中世界花博市議員批「官方一頭熱、民間冷冰冰」

2018年06月06日 18:03 中時 陳世宗

今年花博旅遊年進入倒數階段！市議員江肇國6日關心花博行銷推廣情形，抨擊中市50家星級飯店、僅2家在促銷，旅館業者結合花博形成「官方一頭熱、民間冷冰冰」局面，要求市府應盡速召集業者商討花博優惠方案。觀旅局強調，

該局正積極邀約中。

江肇國指出，依照市府評估花博帶來的觀光、文創產業、稅收等整體效益490億，其中觀光的效益占34％，即觀旅局背負著166億元的責任；市府如何運用173天的展期創造166億的收益，讓國內外旅客留宿才是創造台中最高的觀光收益，絕非一味紙上談兵。

江肇國表示，中市有50家星級網站及粉絲專頁，只有2家推出花博的優惠方案，其中兆品酒店住宿可用99元加購花博門票、雲端旅店住宿就送花博門票；顯然其餘48家皆未參與花博行銷；市府應加速邀集旅館公會及業者共同商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，一起辦好這場國際盛事。

觀光旅遊局長陳盛山說，市府訂定有特約商店招募計畫，並於去年舉辦花博旅行業者說明會宣傳花博會，邀請旅行業及旅宿業者參與花博特約商店；截至今年5月31日止，共有104家旅宿業者加入特約商店，其中26家為星級旅館，佔整體星級旅館比例52％。

陳盛山強調，台中市現有旅宿業總家數475家，將持續積極協調已加入特約商店的旅宿業，盡速在官方網站及粉絲專頁推出優惠方案。針對花博套裝遊程，配合花博三大園區及周邊景點；該局已規畫1日至3日花博遊程，共19條自由行及14條團體行程，並於花博官方網站讓民眾及旅行社參考規畫。

(中時 )