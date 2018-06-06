吳音寧問題 丁守中：柯P與民進黨難辭其咎

2018年06月06日 17:41 中時電子報 綜合報導

北農總經理吳音寧近日再陷濫用公款、業務推廣費送禮風波，台北市長柯文哲更下令查北農的帳，引發關注。國民黨台北市長參選人丁守中今天再度痛批吳音寧當初出任北農總經理根本就是政治酬庸，更是民進黨和柯文哲互相協調的結果，因此現在吳音寧問題不斷，柯文哲和民進黨都難辭其咎。

他也表示，尤其柯文哲昨天早上才打包票，公開說吳音寧的操守沒問題，下午就派人到北農查帳，丁守中質疑，「根本是打臉自己的行為」。

端午節將屆，丁守中上午在市黨部主委黃呂錦茹陪同下，與十多位台北市議員參選人一同在市議會包粽子造勢，在開平餐飲學校名師指導下，丁守中與議員包得有模有樣。現場除祝福最近參與考試的考生「包中」，市長、里長包中之外，也喊出33席提名市議員「全壘打」，象徵光復台北，團結氣氛濃厚。

丁守中會後也表示，國民黨組織戰就是群策群力，而且同黨議員和里長對基層服務都很紮實，所以相對於民進黨只有選舉才有議員勤跑基層，未來選戰一定會和市議員緊密結合，大家打團體戰。至於何時跟國民黨新北市長參選人侯友宜同台，目前還在仔細規劃，必須要先提出共同政見，但雙北未來一定會緊密合作。

丁守中也說，在他宣布參選後，的確已經有很多工會、社團、社區的朋友都來幫忙成立後援會，且網路、通訊群組也有後援會。希望降低大規模動員造勢，善用科技工具與社群平台，打一場不一樣的選戰。

(中時電子報)