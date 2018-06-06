全聯瘋世足少女心 獨家HELLO KITTY碗盤滿額加價購

2018年06月06日 19:42 中時 郭家崴

全聯獨家凱蒂貓2018足球海灘巾，市價487元、特價349元，全台限量1萬560條。（全聯提供）

全聯獨家國旗馬克杯，每個市價237元，特價189元買一送一，全台限量1萬5120個。（全聯提供）

全聯趕搭世足熱潮，8日起設置足球商品專區，推出34項足球相關用品及33款足球推薦食品，包括8款印有足球熱門隊國旗的馬克杯、足球HELLO KITTY限定獨家海灘巾等，還有多款球迷看賽必備足球包裝飲料、啤酒、零食等，眾多限量、獨家、特價促銷足球商品。

看好點數商機，首度結合足球與HELLO KITTY，祭出全店日用品滿額加價購活動，8日至8月2日購買日用品滿200元或扣福利點200點，可以129元起的價格加價購全聯獨家的足球HELLO KITTY餐碗、餐盤及保鮮碗，加129元換購「裝美味-HELLO KITTY餐碗2入組」、加199元換購「裝活力HELLO KITTY餐盤2入組」、加369元換購「裝熱情HELLO KITTY保鮮碗3入組」，餐碗、餐盤首批各限量5萬組、保鮮碗限量4萬組。

這次，全聯HELLO KITTY「足球聯萌」活動是全台限定的獨家授權商品，採用強化新骨瓷精製，可耐高溫且適用於微波爐（不含保鮮碗塑膠蓋）及洗碗機。陶瓷材質表面光滑好清洗、細緻不藏汙，不易殘留氣味。除了加購商品外，還有獨家HELLO KITTY 2018足球海灘巾、運動巾等限量商品。預估限量的HELLO KITTY商品可掀起一波換購潮，帶來整體營收成長1成。

另，因應足球賽事期間不少人約三五好友到家中觀賽，8日至21日推出「足球派對」促銷活動，33款足球賽推薦食品，包括嘉士伯醇滑啤酒、可口可樂、品客洋芋片-義式烤薄餅口味/巴西窯烤風味等第2件5折起。（飲酒請勿過量）

此外，獨家推出限量國旗馬克杯，在新骨瓷材質上印上法國、巴西等8國足球隊國旗，並祭出買一送一優惠；愛迪達運動短襪、亞瑟士束口運動背包、吉列progilde刀架-球星內馬爾包裝等也都是限量商品；同時還有多款運動清潔與運動保健用品有促銷優惠，全面迎接世足。

(中時 )