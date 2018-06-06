《中時晚間快報》美商白皮書建議 放寬大陸商務人士來台

2018年06月06日 17:43 中時電子報 綜合報導

◎美商白皮書建議 放寬大陸商務人士來台

台北市美國商會今天發表《2018台灣白皮書》，科技委員會建議簡化大陸商務人士來台的簽證流程，並放寬每次簽證有效期限至30天。鑑於在台灣投資興建研發中心與製造設施的全球跨國公司，其營運目標大多是為了服務其亞太地區的內部與外部客戶，其中包含中國大陸。能夠隨時與其內外部客戶維持緊密聯繫，以及能輕易有效率邀請其內外部客戶來台灣開會或受訓，都是確保經營成功不可或缺要素。

◎川金會地點 聖淘沙嘉佩樂酒店中選

美國白宮 5日公布，美朝峰會（川金會）將於本月12日上午9時舉行，地點在新加坡聖淘沙島的嘉佩樂酒店（Capella Hotel） 。

◎牛奶針助眠 過量恐致死

坊間診所近年流行「舒眠健檢」，做醫美、健檢，可速效麻醉，又沒有一般麻醉後遺症的藥品「丙泊酚（Propofol）」俗稱牛奶針，成為麻醉新寵。但根據食藥署最新統計，過去3年以來，全台醫療機構調劑總使用量一口氣多了超過163公斤；醫師提醒，曾有心衰竭、心肌梗塞者使用應注意致命風險。

◎彭佳慧簽字離婚 12年婚姻劃下句點

金曲歌后彭佳慧2006年與成衣商王丕仁結婚，婚後育有1兒與一對雙胞胎女兒，不過她今（6日）發聲明坦言，兩人已於今年3月簽字離婚，「我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事，我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人。」12年婚姻劃下句點。

(中時電子報)