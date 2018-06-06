北市副市長赴海峽論壇被矮化？柯P驚：一定要對等尊嚴

2018年06月06日 19:07 中時 陳燕珩

第10屆海峽論壇今在大陸福建登場，台北市由副市長鄧家基代表出席，國民黨議員鍾小平今在議會爆出，他昨晚出席陸方舉辦的歡迎宴，對方熱情介紹連江縣、金門縣長，鄧家基卻沒被唱名、也沒被邀上台，明顯被矮化。台北市長柯文哲聽聞驚呼，這一定要查清楚，對等、尊嚴是一定要的，若對方沒有做到，「我們會禮尚往來」。

鍾小平今在議會總質詢指出，他作為國民黨代表出席海峽論壇，昨晚人在福建省長舉辦的歡迎宴上，卻發現唱名的時候，連江縣、金門縣長等代表都被請上台，北市副市長鄧家基連唱名都沒被唱到，也沒上台合影，是不是想要矮化台北市？

柯文哲直呼，奇怪，沒有人告訴他這件事，早上市長室會議也沒有人向他報告，現在才知道。他還疑惑詢問鍾小平，「新北市副市長有上台嗎？」鍾稱不清楚；柯直言，對等尊嚴是一定要的，既然去了，就應該給人家一定的尊重。

鍾小平說，這件事無關藍綠，不論之後誰擔任市長，中共都應該給一定的尊重，他認為，之前柯講兩岸一家親獲得中共支持，但現在丁守中聲勢大起，對岸是不是在玩兩面手法，現在改支持丁，所以矮化柯文哲，讓鄧家基當代罪羔羊？

柯文哲強調，所以自己要夠強，才能處理好外面的事情，做好自己該做的事情，外面都變來變去的，本體要顧好。這件事他會請大陸小組問一下，現在不確定到底發生什麼事，不要在情況不明的時候做決定，但人都是禮尚往來的，「你怎麼對我，我就怎麼對付你，如果查出來真的沒有尊重我們，我也不會尊重你。」

鍾小平追問，今年雙城論壇還辦得成嗎？柯文哲說，其實平常心就沒事了，對等尊嚴一定要遵守，常常是你有求於別人才會被對方掐住，否則有辦沒辦都可以，沒辦就算了。

(中時 )