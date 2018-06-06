北投大地酒店避暑 美食、玩樂一次滿足

2018年06月06日 18:23 中時 徐力剛

喜歡廳西餐廳特製菜餚「低溫8HR主廚秘製BBQ豬肋排附碳烤新鮮大坑鳳梨」。（徐力剛攝）

造型甜點「椰香蘋果慕斯」深受女性粉絲喜愛。（徐力剛攝）

三五好友來北投大地酒店參加「晴空泳池派對」，創造專屬美好回憶。（徐力剛攝）

炎夏到來，還在煩惱假日何處去？來北投品嘗特色料理，泳池沁涼水溫褪去疲憊感，開啟舒適假期。

北投大地酒店旗下餐廳各出奇招，奇岩一號川湘料理以前菜「夏日涼筍」為夏季拉開序幕，嚴選台灣綠竹筍切成塊狀，竹筍入口爽脆宜人，也可搭配手工醬油滋味一絕。大份量主菜「鬼爪肋排蝦」，主廚精選豬肋排為食材，加入草蝦、蓮藕、當季時蔬等，佐以四川燈籠椒和花椒提味，適合5至6人分享食用。行政總主廚李昭明分享，「調味佐料」與「掌廚者經驗」是製作美味川湘料理竅門，入行超過30年的他融合傳統川菜麻辣口感，混搭創新元素入菜，打造新川菜料理，以味覺刺激喚醒消費者靈魂深處對美食渴望。鬼爪肋排蝦甫上桌花椒香氣直竄腦門，富有嚼勁肋排與醬汁混合，愈吃愈涮嘴。

喜歡廳西餐廳則拿出「低溫8HR主廚秘製BBQ豬肋排附碳烤新鮮大坑鳳梨」應戰，將豬肉以低溫烹調手法製作，搭配糯米椒與碳烤鳳梨片，多重享受一次滿足。另道「酥炸軟殼蟹佐酪梨優格」，饕客可同時品嘗酥炸軟殼蟹、水耕蔬菜與特製酪梨沙沙。甜點部分不可錯過「椰香蘋果慕斯」，以蘋果造型為靈感設計，綿密椰子幕斯裹入蘋果丁內餡。

好吃又好玩，酒店同步推出「夏日黑白配Happy Play」活動，每天下午4至6時舉辦「晴空泳池派對」，除提供活水區設施外，也附贈點心與飲料無限暢飲;夜間7到9時更提供「星空電影院」，沐浴清涼泳池觀看時下最夯影集。北投大地酒店公關經理林仲燕指出，迎接夏季到來，館內餐廳推出多品項全新餐點，預計可帶動整體業績成長1至2成。

(中時 )