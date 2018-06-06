「零葬」正流行！薇薇夫人：比樹葬、海葬更灑脫

2018年06月06日 18:17 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

最近，朋友G傳給我一則資訊：日本新流行「零葬」，不要葬禮、不留骨灰、也不要墓地祭拜，讓人生的終點歸於零。遺體直接從醫院送火葬場，骨灰不必取回，交由火葬場處理，比環保葬更不污染環境。

太好了！人死了本來一切都歸零，「零葬」徹底解決人生最終一件大事。

時代不同了，人們對喪葬的觀念也更多元化了。據內政部統計，近10年來國人死後選擇環保自然葬的比率增加了15倍。有些樹葬或花葬的「福地」聽說還擠不進去，只有大海無邊，大概可容納全地球人類的骨灰，所以海葬不愁沒位子。有趣的是，近來看到、聽到希望身後海葬的人很多，《聯合報》繽紛版的「為自己辦告別式」話題，就有不少人選海葬。作家李昂要把骨灰撒在故鄉鹿港海邊，有朋友提醒她海邊垃圾太多，最好雇條小船，駛離海岸遠一點。她又想燒成的骨灰，又何需爭論是否也是垃圾......好！夠灑脫！

身後如何葬本來絕對是個人的意願，就像安樂死一樣（遺憾的是國內還沒法源）。

不過，比較起來，「如何葬」好像比「如何決定不能自主的病人要不要插管」單純一點，爭執少一點。但我也看到一個遷葬糾紛的新聞，主要原因是後代子孫「不順的人想改運，順遂的怕壞風水」。若是沒有墳，就沒有糾紛啦。

慎終追遠，不在形式

一位旅居國外的朋友老後想歸葬故鄉，要我替她打聽靈骨塔行情。

在價格之外我順口問了一句：「這些塔位經常有親人來祭祀吧？」那人老實，說：「有些很久沒人來了，那些骨灰罈會放在另外的地方。」我聽了黯然，但又想有些後代可能是心有餘力不足吧，如果自己的生活有問題，或是長住國外都是無可奈何的事，同樣也不是每座墳在清明節都有人掃。

我絕不否定「慎終追遠」的價值，人不能忘祖，但我相信對祖先有尊重、對父母有愛不在形式。死亡來臨常常不會預告，除了某些疾病以外。因此我早幾年就和子女談死亡，記得剛開始孩子們聽了表情很好玩，嚇到了！不敢反應。漸漸地變得沉穩，但不講話，當然也沒意見。今年在電視上看到一台照相機在海上漂流3年回到原點的報導，專家說海水是繞著地球轉的，於是我說：「將來你們在世界上任何一個海邊都能看到媽媽，什麼靈骨塔、什麼墳墓能有這種魔力呀！而且海葬有海豚送行、海浪伴舞，多美！」

他們竟然忍不住笑了！我很喜歡他們終於坦然接受這所有生命一定會走到終點的事實。

至於祖墳風水對後代的影響，想起兩岸剛剛開放的那一陣子，很多人回鄉祭拜祖墳，可憐不少人找不到墳在何處。一位朋友在圍觀的族人指引下，對著山腳下一塊荒土焚香磕頭三拜；另一位依著腦中極模糊的印象找到大約方向，再三繞行經遠房親戚確認是在一方水田中幾塊石頭的地方，他只好在田埂上跪拜。而我知道沒有祖墳的他們靠著自己努力，都有很好的人生。

朋友說她告訴孩子們父母都可以接受「零葬」，將來你們就不必考慮任何簡單的葬禮會對父母不敬了。其實有些葬禮是做給別人看的，鋪張講究，面子都給了活人。

「零葬」如需要法律通過，我希望自己能等到。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

(中時電子報)