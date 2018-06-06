夜踹陳亭妃姊妹家 男助理PO文罵高富帥：不要玩我女人！

涉嫌酒後夜踹立委陳亭妃與台南市議員陳怡珍家大門的黃姓助理（右），在臉書PO出與陳怡珍的合影。（翻攝自臉書）

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立委陳亭妃及台南市議員陳怡珍姊妹的黃姓男助理，6日凌晨酒後闖到姊妹倆位於北區的住家，除狂按門鈴，還腳踹大門。警方接獲黃父電話通報趕來阻止，當場將黃某帶回派出所。不料，事後黃被警方載回家時，卻發現父親已經自焚輕生，留下不少謎團待解。

據查，黃某2年多前到陳家姊妹的服務處任職，平時主要擔任陳怡珍的司機。他的同事都表示，黃某工作認真，不知道喝酒後竟然會情緒失控。

黃某擔任陳怡珍助理後，經常在臉書抒發情緒，也曾數度上傳與陳怡珍的合照。他曾發文說，「看看你自己這個窩囊廢，沒本事還發什麼脾氣，被別人看不起也是應該的，開車的只是個司機。你什麼都不是，沒資格生氣沒能力就要沉住氣。」、「失落的孤獨不是因為長久一個人，而是每天用力呼吸喘氣著，心裡卻沒有任何得償所願的期待」。

黃某也曾PO文表示，「又搭肩又摟又牽的，路邊的野狗也沒像你這副德性。喊沒錢伸手就有錢，滿嘴說的正派仁親義理，做得都是傷天害理」，意指這就是政治；還寫「高富帥，請不要玩我的女人，你要的只是收藏，我要的是珍藏」，但都沒有指明對象是誰。

警方調查，昨天凌晨2點多，黃某與友人喝酒後，先打電話叫父親開車載他；但不知何故竟要求載到陳家附近，黃父攔阻不成，只好讓他獨自下車，但仍不放心偷偷跟蹤兒子，看到對方到陳家按電鈴、踹門後，除上前攔阻，還打電話報請轄區市警五分局前來處理。

員警趕到時，黃某爛醉不顧父親攔阻，繼續踹陳家大門，警方只好將他上銬帶回和緯派出所安撫情緒。期間，父子倆還曾因意見不合發生爭執，之後黃父於上午5點多先開車返回西港住處，隔10多分鐘黃某也由員警開車載回家。只是沒想到，一進門卻發現父親已經潑汽油自殺身亡。

(中時 )

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