品格教育融入疊杯比賽　寓教於樂

2018年06月06日 18:19 中時 黃國峰

台中市品格教育協會日前在品格教育過程中加入親子疊杯比賽，寓教於樂中培養孩童勝不驕、敗不餒的態度。（黃國峰翻攝）

台中市品格教育協會日前在品格教育過程中加入親子疊杯比賽，協會理事長市議員朱暖英表示，疊杯需要手眼心高度協調的配合，以及失敗受挫感的耐受度，恰好符合品格教育的成份元素。（黃國峰翻攝）

台中市品格教育協會在萬和國中舉行「107年台中市品格教育與親子疊杯比賽」，活動聚集了中市國中、小同學，以及學生家長共襄盛舉，由於不少人第一次接觸這樣的競技比賽，過程中雖手忙腳亂、失誤不斷，但也換來不少笑聲，都說真是難得的體驗，下次比賽一定更好。

過程中邀請疊杯競技選手指導，疊杯競技林建宇教練特別為參與品德教育研習的家長小朋友示範疊杯技巧，指出疊杯必須用最快的速度，按一定的規律疊高杯子，並再還原，因此必須快狠準，也講解了一般國際疊杯比賽的規則，提醒參賽者們別為了求快而偷跑。

由於大家都是現學現賣，比賽過程中，大夥手忙腳亂、杯子亂飛，惋惜聲、笑聲此起彼落，也消除了比賽的緊繃氣氛。首次接觸這個活動的家長說，疊杯競賽對培養小朋友的專注力以及手腦協調有很好的效果，感謝朱暖英議員的推廣。

台中市品格教育協會理事長市議員朱暖英表示，品格教育必須從生活中實踐，並與時俱進，這次品格教育活動，將品格信念融入運動，培養學子勝不驕、敗不餒的態度，寓教於樂帶來啟發的效果，並不會亞於正規課程的學習。而疊杯競技是強調感覺統合訓練，以及提升專注力的運動，看起來容易，做起來卻不簡單，需要手眼心高度協調的配合，以及失敗受挫感的耐受度，恰好符合品格教育的成份元素。

(中時 )